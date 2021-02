Roma, 26 feb – Una coppia di suore irlandesi ha infranto le linee guida Covid per partecipare a un esorcismo politico. Secondo quanto riportato dall’Irish Examiner Madre Irene Gibson e la neozelandese Sr Anne Marie, appartenenti alle Suore Carmelitane del Santo Volto di Gesù, avrebbero partecipato all’esorcismo l’8 dicembre, periodo in cui i viaggi tra le contee erano vietati dai regolamenti anti Covid vigenti in Irlanda.

Le suore contro il governo irlandese

Ad incastrare le suore, se così si vuol dire, il video diffuso sui social che mostra l’esorcismo nel corso di una messa officiata a Herbert Park. L’evento ha attirato una settantina di partecipanti nonostante la limitazione a 15 persone applicata alle riunioni all’aperto. La messa è stata recitata da don Giacomo Ballini, che nell’omelia ha precisato: «nessun potere umano può togliere il diritto di dire messa». Don Ballini è membro della Fraternità sacerdotale San Pio X, meglio nota come FSSPX. Fondata nel 1970 dal vescovo Marcel Lefebvre, è in aperta collisione con le riforme adottate dal Concilio Vaticano II.

Le monache avevano accumulato quasi 80mila euro