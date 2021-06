Roma, 6 giu – Il Ghana è una delle nazioni africane a più alta e robusta crescita economica. Questo successo economico è dovuto, fra le altre cose, al fatto che il governo ha puntato su fattori-chiave per lo sviluppo come l’agricoltura e l’industrializzazione. Per quanto riguarda il primo l’esecutivo ha adottato il piano Planting for Food and Jobs allo scopo di creare posti di lavoro e raggiungere l’autosufficienza alimentare. Per il secondo, invece, è stato lanciato mentre per l’industrializzazione ha lanciato il programma One District One Factory allo scopo di creare almeno un’industria in uno dei 216 distretti. Obiettivo in comune quello di sfruttare le materie prime per trasformarle in prodotti ad alto valore aggiunto.

Il Ghana scala le posizioni nel continente nero

Anche se molto resta ancora da fare, queste politiche stanno iniziando a dare i loro frutti. Di recente infatti Fitch Solutions, società di ricerca legata all’agenzia di rating Fitch, ha rivelato che alla fine del 2021 il Pil del Ghana passerà da 62 a 70 miliardi. Questo permetterà di conseguenza al reddito pro capite di salire da poco più di duemila del 2020 a 2200 dollari entro il termine dell’anno in corso. Per quanto riguarda il valore di beni e servizi prodotti, questi raggiungeranno i 75,5 miliardi di dollari nel 2022. Sviluppo sostenuto anche nel 2023, quando raggiungeranno gli 83,2 miliardi di dollari. Consentendo al Ghana di diventare l’ottava economia africana.

Dopo una contrazione avvenuta nel 2020 per via dela pandemia quest’anno il Ghana è destinato a crescere, secondo le previsioni, del 4,5%. Una crescita trainata non solo da petrolio, oro e cacao ma anche da informatica, immobiliare e pesca. Al momento la prima economia dell’Africa è la Nigeria, con Egitto e Sudafrica rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio.

Giuseppe De Santis