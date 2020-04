New York, 24 apr – Kim Jong-un è morto? Dopo le voci su un possibile stato di salute grave del dittatore nord coreano, adesso si è arrivati a parlare del decesso. Ma Donald Trump non ci sta e frena: “Sono fake news”.

Trump: “Sono solo fake news”

Lo riporta oggi Il Tempo, parlando di fonti da Pechino e da Mosca che direbbero che Kim Jong-un non sarebbe solo in gravi difficoltà di salute a causa dei postumi di un intervento cardiaco, ma che sarebbe addirittura già morta. La notizia sta facendo il giro del mondo ma non è stata confermata e il giallo si infittisce. Donald Trump, comunque, taglia corto e nega tutto: secondo lui, infatti, Kim Jong-un non sarebbe affatto morto e le notizie sullo stato di salute del dittatore nord coreano non sarebbero altro “fake” diffuse dall’emittente Cnn.

L’accusa alla Cnn

“Penso che il rapporto non sia corretto, lasciatemi dire così”, dice così Donald Trump nel corso di una riunione alla Casa Bianca, e lo ha fatto puntando direttamente il dito nei confronti di un giornalista della Cnn: “Ho un buon rapporto con Kim Jong-un e spero che stia bene”, ha concluso.

Kim, assenza sospetta o convalescenza?

L’assenza di Kim Jong-un alle celebrazioni per il compleanno del nonno Kim Il-sung, lo scorso 15 aprile, avevano fatto discutere. Da qui i dubbi relativi al suo stato di salute, dato che il leader nord coreano sarebbe stato operato pochi giorni prima. Quattro giorni prima, invece, Kim Jong-un era presente a una riunione del governo, apparendo quindi l’ultima volta l’11 aprile. La notizia sullo stato di salute del dittatore riportata dalla Cnn citava funzionari anonimi ma con «conoscenza diretta». «Il leader nordcoreano non è malato né in gravi condizioni» dice invece l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap che da pari suo cita fonti ufficiali del governo di Seul. Secondo Ansa, Seul sostiene che non vi siano segnali “insoliti” dal Nord tanto da suggerire un grave problema di salute per Kim Jong-un: “Non abbiamo nulla da confermare e non sono state rilevate attività insolite”, continua l’agenzia Yonhap.

Ilaria Paoletti