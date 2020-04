Pyongyang, 21 apr – Gli Stati Uniti avrebbero ricevuto alcune informazioni dall’intelligence secondo le quali Kim Jong-un, leader della Corea del Nord, sarebbe in gravi condizioni di salute in seguito a un un intervento chirurgico: secondo media sud coreani, avrebbe subito un intervento cardiovascolare il 12 aprile.

Kim, assenza sospetta o convalescenza?

L’assenza di Kim Jong-un alle celebrazioni per il compleanno del nonno Kim Il-sung, lo scorso 15 aprile, avevano fatto discutere. Da qui i dubbi relativi al suo stato di salute, dato che il leader nord coreano sarebbe stato operato pochi giorni prima. Quattro giorni prima, invece, Kim Jong-un era presente a una riunione del governo, apparendo quindi l’ultima volta l’11 aprile. La notizia sullo stato di salute del dittatore riportata dalla Cnn citava funzionari anonimi ma con «conoscenza diretta». «Il leader nordcoreano non è malato né in gravi condizioni» dice invece l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap che da pari suo cita fonti ufficiali del governo di Seul. Secondo Ansa, Seul sostiene che non vi siano segnali “insoliti” dal Nord tanto da suggerire un grave problema di salute per Kim Jong-un: “Non abbiamo nulla da confermare e non sono state rilevate attività insolite”, continua l’agenzia Yonhap.

Cina: “Paesi amici”

E sull’argomento è intervenuto anche Geng Shuang, portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, che ha detto: “Cina e Corea del Nord sono Paesi vicini amici, uniti da montagne e fiumi”. Shuang ha evitato ulteriori commenti sulla vicenda, dichiarando solo “di essere al corrente” di quanto veniva detto dai media e di “non conoscere la fonte delle indiscrezioni”. Sui media coreani si specula su una convalescenza di Kim in una villa sul monte Kumgang, nella contea orientale di Hyangsan. Un’assenza “inspiegabile” di Kim aveva scatenato congetture anche nel 2008, quando non si era presentato alla parata che celebrava il 60 ° anniversario della Corea del Nord. Anche nel 2014 era “sparito” un mese, salvo poi tornare appoggiato a un bastone: a quanto pare, gli era stata rimossa una cisti dalla caviglia.

Ilaria Paoletti