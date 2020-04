Roma, 21 apr – L’Inno a Roma di Puccini che risuona dalle finestre, i tricolori, i militanti alle prese con la divisione dei generi alimentari, decine di famiglie italiane in fila ordinata che attendono il primo aiuto concreto in questa emergenza coronavirus. E’ stato un Natale di Roma alternativo quello di questa mattina in via Napoleone III numero 8, sede centrale di CasaPound. Un giorno di festa all’insegna della solidarietà nazionale. “Tante le persone, soprattutto anziani, che questa mattina si sono presentati al portone della sede centrale di Cpi posizionandosi in fila rispettando le distanze e le misure di sicurezza”, si legge nella nota ufficiale diffusa dal movimento.

Circa 5 tonnellate di generi alimentari, destinati ad almeno 500 famiglie italiane. Nel “pacco” consegnato anche guanti, mascherine e disinfettanti. Il grosso del materiale è stato consegnato in via Napoleone III, mentre alle famiglie che non sono riuscite a raggiungere il palazzo in zona Esquilino verranno consegnati gli aiuti direttamente dai militanti di CasaPound, coadiuvati da alcuni tassisti romani che si sono messi a disposizione gratuitamente.

1 di 8

“Il nostro dovere è rimetterci tutti quanti in campo e smettere di stare a sentire un governo che non sa cosa sta facendo che ha delegato le decisioni a 450 esperti nominati da qualcuno e non scelti dal popolo”, ha spiegato Simone Di Stefano. “Ci diamo da fare speriamo che l’Italia riparta al più presto oggi è una grande giornata di solidarietà, il palazzo di CasaPound come accaduto in altre occasioni, durante i terremoti che hanno colpito l’Aquila, l’Emilia e il centro Italia, si trasforma in qualcosa di utile per tutti quegli italiani che hanno bisogno”.

Davide Romano