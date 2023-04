Roma, 26 apr – Altro che solidarietà europea e redistribuzione degli immigrati nei Paesi Ue: Macron prova a sigillare la frontiera con l’Italia. Dalla prossima settimana la Francia schiererà infatti altri 150 poliziotti al confine con l’Italia per gestire “l’emergenza migranti”. E’ quanto annunciato dal primo ministro francese, Elisabeth Bornel al termine del consiglio dei ministri all’Eliseo.

Perché Francia manda 150 poliziotti al confine con l’Italia

Il premier transalpino ha inoltre fatto sapere che il progetto di legge sull’immigrazione pensato dal presidente Emmanuel Macron, non sarà presentato nell’immediato, vista l’assenza di una maggioranza parlamentare, ma verrà rinviato al prossimo autunno. “Oggi – ha ammesso Borne – non c’è la maggioranza per approvare una tale legge, come ho potuto verificare ieri riunendomi con i responsabili dei Républicains”. In ogni caso il primo ministro francese ha illustrato i dossier giudicati “prioritari”. Tra questo c’è appunto quello sull’immigrazione, in cui si prevede una stretta sulle espulsioni degli irregolari, oltre a una migliore integrazione dei rifugiati. “La lotta contro l’immigrazione illegale è una priorità del governo“, ha detto Brone.

Sta di fatto che il governo di Parigi non ha intenzione di attendere l’autunno per blindare i confini, tant’è che il primo ministro ha appunto annunciato “dalla prossima settimana” l’impiego di “150 poliziotti e gendarmi supplementari nelle Alpes-Maritimes”, al fine di “fronteggiare l’accresciuta pressione migratoria al confine italiano”. Da capire ora se vi sarà un nuovo braccio di ferro tra governo francese e governo italiano. Ricordiamo che lo scorso novembre, Parigi decise di sospendere l’accoglienza (prevista) di 3.500 rifugiati che si trovavano in Italia, in segno di protesta contro il rifiuto dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni di autorizzare lo sbarco della nave Ocean Viking in un porto italiano.

Alessandro Della Guglia