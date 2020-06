Londra, 16 giu – Si infiamma il dibattito nel Regno Unito, dibattito evocato dal movimento Black lives matter che ha stilato una “lista” di personaggi razzisti le cui statue dovrebbero essere abbattute. E’ accaduto a Bristol, dove una statua è stata divelta e buttata in mare; a Bournemouth addirittura si parla di rimuovere la statua di Baden Powell, il fondatore del movimento scout. Ma quanta preparazione c’è su questi personaggi storici? A giudicare dal video divenuto virale nelle ultime ore, ben poco.

Jones: “Churchill? Mai incontrato personalmente”

La presidente del gruppo consultivo indipendente di polizia di Lambeth nonché attivista antirazista Lorraine Jones ha dichiarato candidamente di non essere sicura sul fatto che la statua dell’ex primo ministro Winston Churchill debba essere rimossa perché non lo ha “incontrato personalmente“. La Jones era in collegamento con Channel 4 News per parlare con la conduttrice Cathy Newman delle recenti proteste in tutta Londra. La Jones ha suggerito che è tempo che il governo riesamini le statue storiche della città e trasferisca subito qualsiasi “cosa che non dovrebbe essere lì” in un museo.

Ma chi non conosce Churchill?

Ci vuole veramente una faccia tosta per pretendere che le statue di chi ha fatto grande il Regno Unito debbano essere relegate in un museo quando non si ha la preparazione base di storia. E’ veramente da ignoranti, infatti, non sapere chi sia Winston Churchill o in che epoca sia vissuto, specialmente per un suddito di Sua Maestà. Figuriamoci quindi se questo movimento può addirittura pretendere di buttarne giù la statua …

Ilaria Paoletti