Roma, 26 giu – Cari compagni, ci resta solo la Spagna, per ora. Con la batosta rimediata in Grecia, la sinistra sembra scomparsa dai radar più o meno in tutta Europa. In parole povere non viene più considerata credibile dagli elettori. I risultati delle elezioni di ieri sono decisamente emblematiche: il partito di centrodestra Nea Dimokratia ha ottenuto il 40,52%, assicurandosi 158 seggi in Parlamento (su 300), e il partito di sinistra Syriza di Alexis Tsipras si è fermato 17,84%, assicurandosi soltanto 48 seggi. Seguono i socialisti del Pasok, l’11,85% dei voti e 32 seggi, i comunisti del Kke con il 7,69% dei voti e 20 seggi e il partito nazionalista Spartiates, che ha superato la soglia di sbarramento con il 4,64%, ottenendo 12 seggi. Per la prima volta superano lo sbarramento anche l’altro partito nazionalista Niki (Vittoria), con il 3,69% e 10 seggi e il Partito “antisistema” Rotta di Libertà, con il 3,17% dei voti e otto seggi. Ma chi sono gli Spartani nazionalisti?

Grecia, chi sono gli Spartani nazionalisti

Il partito nazionalista Spartiates viene definito dai detrattori “ultranazionalista” e “ultraconservatrice”. In realtà, gli Spartani entrati in Parlamento si definiscono semplicemente di “destra patriottica popolare”, e portavoce di un “sano nazionalismo greco”. Secondo loro, le tradizioni dell’ellenismo sono attualmente assenti dalla vita pubblica ed è necessario porsi come un “vero baluardo che porrà fine al declino e alla svendita della Grecia e dei cittadini greci ”.

Il partito è stato fondato nel 2017 da Vassilis Stingas e a queste elezioni è stato sostenuto da un ex leader di Alba Dorata, Ilias Kasidiaris, il quale ha cercato di candidarsi già alle politiche del 21 maggio ma è stato bloccato dalla Corte Suprema. “Dopo tanto tempo, una voce nazionalista sarà in Parlamento”, ha detto Stigas citato dal quotidiano Ekathimerini dopo il risultato centrato. “Vorrei ringraziare Ilias Kasidiaris per il suo importante aiuto, è stato il carburante che ci ha dato lo slancio per raggiungere questo risultato”, ha precisato, riferendosi all’ex esponente di Alba Dorata che nei giorni scorsi ha espresso il suo sostegno agli Spartani.

Alessandro Della Guglia