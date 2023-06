Roma, 26 giu – Quanto non se ne potesse più dei Ferragnez (ovvero la coppia influencer Fedez e Chiara Ferragni) era chiaro ai più avveduti da tempo. Ciò che sconvolge adesso, però, è come la coppia medesima, la più cliccata del web, stia iniziando a stancare perfino la sua pletora di fan.

Ferragnez, è crisi nera

Il crollo delle interazioni è imponente, quello dei like pure. I Ferragnez, da qualche tempo, non registrano più i numeri degli anni d’oro. Per la precisione sono gli ultimi mesi ad aver registrato la crisi social della coppia. Sempre meno fan e follower, per una crisi improvvisa e a quanto pare vertiginosa. Chiara Ferragni e Fedez, crollano i like sui social. Su quali siano le cause del crollo, è dibattito aperto. La più gettonata sembra essere anche la più banale, la noia: lo si evince dal fatto che si parla di “eccessiva esposizione mediatica” della coppia. In sintesi: stanno dappettutto, in modo eccessivo. Fisiologico un calo di interesse, insomma.

I numeri



Se andiamo sui freddi numeri, la crisi è evidente, oltre che impietosa: sul fronte dei commenti più i lile, la Ferragni è scesa come media da 550mila a 450mila. Ma il crollo più imponente è stato per il marito Fedez, il quale fino a marzo godeva, come engagement, un valore intorno a 1,37 milioni, mentre ad oggi non raggiunge le 750mila: quasi la metà in meno. Si riprenderanno? Chissà. C’è anche chi ipotizza che la caduta sia temporanea, considerando i cambi di gusto repentini che spesso si manifestano sul web.

Alberto Celletti