Roma, 19 dic – Un oroscopo anti-immigrati irregolari è stato messo a punto dal dipartimento degli Affari Interni australiano. L’incredibile poster con tanto di previsioni astrologiche ad hoc, fa parte di una campagna del governo di Canberra volta a scoraggiare l’ingresso di clandestini. Il sito web statunitense BuzzFeed, ha ottenuto (dopo una richiesta di accesso agli atti) e pubblicato le diverse locandine ideate dall’Australia per dissuadere gli stranieri a entrare irregolarmente nel Paese e tra queste c’è appunto questo insolito oroscopo costellato dei classici segni zodiacali, ognuno dei quali corrispondente però a una conseguenza negativa per chi decidesse di arrivare in territorio australiano senza i necessari documenti di riconoscimento.

Si tratta di previsioni astrologiche piuttosto bislacche e scritte in inglese, che secondo il governo di Canberra sarebbero efficaci per evitare ingressi non graditi soprattutto dallo Sri Lanka, dove pare che le previsioni astrologiche siano particolarmente popolari. Tra gli esiti scoraggianti per chi decidesse di entrare clandestinamente in Australia, l’oroscopo indica: “Eventi nefasti”, “Perdita di ingenti somme di denaro”, “Umiliazioni”, “Separazioni familiari”, “Problemi legali” e “Indebitamenti a vita”.

Segni nefasti

Entrando ancor più nel dettaglio delle previsioni negative, ad esempio alla voce ‘Acquario’ si legge: “Se decidi di pagare dei trafficanti di uomini per fare un viaggio in barcone verso l’Australia mettendo a rischio tutto quello che tu e i tuoi familiari avete costruito finora, allora sappi che verrai fermato e rimandato indietro. Andrai incontro a enormi sofferenze e non potrai sperare neanche in un briciolo di fortuna”.

Volete imbarcarvi alla volta dell’Australia senza visto e non siete abbastanza intimoriti? Attenzione, se proverete ad arrivare nel periodo del Sagittario “tutto ciò che avrete rischiato per arrivare sino a qua sarà stato inutile e finirete per indebitarvi per sempre”. Non vi basta? Non c’è speranza, gli altri segni dell’oroscopo anti-immigrati irregolari, non recano previsioni migliori.

Eugenio Palazzini