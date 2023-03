Roma, 15 mar – Sei un deputato e non ti presenti mai in Aula? In Giappone non ti pagano lo stipendio a prescindere e soprattutto ti espellono dal Parlamento. E’ quanto accaduto al controverso youtuber Yoshikazu Higashitani, celebre sulla piattaforma dedicata ai video con il soprannome GaaSyy: cacciato dal Parlamento nipponico per assenteismo.

Giappone, deputato cacciato dal Parlamento: “Non si è mai presentato in Aula”

Higashitani, stando a quanto riferito dai media giapponesi, in Parlamento non ci aveva mai messo piedi. In pratica non avrebbe mai lasciato la sua casa negli Emirati Arabi Uniti, dove si era trasferito, senza dunque presentarsi mai alle sedute della Camera di Tokyo. Come mai? Puro e semplice menefreghismo? Non proprio, pare che il deputato non intenda tornare in Giappone perché teme di essere arrestato per via delle accuse di frode e diffamazione, mosse nei suoi confronti da parte di alcune persone da lui offese nella sua veste di youtuber.

Il deputato espulso era stato votato ed eletto a luglio scorso grazie in particolare alla sua fama raggiunta su YouTube e social vari. Il suo unico obiettivo era però modificare le regole dell’emittente pubblica nipponica, almeno a parole pronunciate via Internet, visto che in Parlamento per cambiare le leggi in vigore non si è mai presentato.

Peraltro nei giorni scorsi l’Assemblea aveva ordinato Higashitani di scusarsi di persona per il suo comportamento considerato poco “onorevole”. Lui però in Giappone a cospargersi il capo di cenere non c’è mai andato, affermando anzi sul suo canale che si sarebbe recato in Turchia, nazione alla quale avrebbe (a suo dire) donato il suo stipendio come sostegno ai soccorsi per il terremoto.

Alessandro Della Guglia