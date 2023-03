Roma, 15 mar – Contrastare il bullismo con le arti marziali. È questa la proposta del consigliere alle pari opportunità e alle politiche giovanili dell’ente antibullismo della Provincia di Novara, Annaclara Iodice, esponente di Fratelli d’Italia.

Contro il bullismo le arti marziali

Lezioni di krav maga, l’arte marziale usata dai servizi segreti israeliani, per contrastare i bulli. Un progetto che ha previsto dei corsi di formazione alla disciplina del combattimento, il cui scopo è “insegnare ad affrontare con grinta e sicurezza situazioni di prepotenza e predominanza da parte di coetanei sottolineando il valore psicopedagogico dell’autodifesa”. A beneficiare dell’iniziativa dovrebbero essere le scuole superiori, delle quali una soltanto, per ora, ha aderito. Si tratta di una scuola cattolica, il liceo dei Salesiani di Novara.

Le solite “sinistre” opposizioni

Ovviamente, a contestare il progetto non potevano esserci che esponenti del centrosinistra. Nella fattispecie, i consiglieri provinciali di minoranza, i quali hanno presentato un’ interrogazione per mezzo della quale sollevano dubbi sulla violenza dell’arte marziale, chiedendo se sia lo strumento migliore per “dare grinta e sicurezza a un ragazzo fragile vittima di bullismo”. “Sarebbe più utile destinare fondi a progetti preventivi di promozione di un clima culturale, sociale ed emotivo sano e riconoscere e condannare ogni forma di violenza e aggressività”, hanno poi aggiunto i consiglieri.

Alberto Celletti