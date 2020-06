Londra, 9 giu – I sostenitori del movimentoBlack Lives Matterhanno fatto un elenco di 60 statue nel Regno Unito che a parer loro devono essere rimosse perché “celebrano la schiavitù e il razzismo”. Questo avviene dopo che un monumento, eretto a Bristol per Edward Colston, è stato distrutto e gettato in un canale. A Oxford e Londra la gente si sta radunando per altre proteste previste per questa sera. Tra i “presi di mira” anche Oliver Cromwell, Re Giacomo II e Winston Churchill.

“Abbattere i razzisti”

Alcune delle persone più famose della Storia britannica sono nella lista delle “statue da estirpare”, tra cui Cecil Rhodes, Sir John Cass, William Beckford, Robert Milligan, Sir Thomas Guy: gli attivisti antirazzisti chiedono che vengano tutti rimossi in modo che la Gran Bretagna possa finalmente “affrontare la verità sul suo passato”. La mappa interattiva, che si intitola “Rovesciare i razzisti”, è stata istituita dalla Stop Trump Coalition a sostegno del movimento Black Lives Matter ed elenca placche e monumenti in oltre 30 città del Regno Unito.

Persino Nelson e Cromwell tra i “razzisti”

L’elenco online può essere arricchito dal pubblico, e include nomi come Re Giacomo II, Re Carlo II, Oliver Cromwell, l’ammiraglio Horatio Nelson, il corsaro Francis Drake, Robert Peel e Lord Kitchener. Gli attivisti Black Lives Matter si stanno radunando oggi per protestare contro la statua dell’imperialista britannico Cecil Rhodes a Oxford, dove migliaia di persone hanno iniziato a radunarsi in vista di una protesta con in mano cartelli con la scritta: “Rhodes sei il prossimo”. Allo stesso tempo, a Londra, questa sera ci sarà un evento commemorativo per celebrare il funerale di George Floyd a Houston, in Texas. La polizia proteggerà le statue, inclusa quello di Sir Winston Churchill, nel caso in cui venga nuovamente attaccata.

Khan: “Più diversità nelle statue”

Oggi Sadiq Khan, sindaco di Londra, ha chiesto la rimozione di tutte le statue dei mercanti di schiavi presenti nella capitale britannica, promettendo di “rivedere e migliorare” personalmente i monumenti in giro per la città. Il sindaco di Londra ha lanciato una Commissione per la diversità dopo che i manifestanti di Black Lives Matter hanno abbattuto il monumento a Edward Colston a Bristol e lo hanno lanciato nel porto della città. Oggi il sindaco Khan ha dichiarato di non voler “anticipare” i risultati della commissione sull’idoneità dei nomi delle strade, dei murales, delle statue e dei monumenti di Londra, ma ha ammesso che vorrebbe che qualsiasi statua di trafficanti di schiavi venisse rimossa a Londra e che ci fossero più persone di colore,”neri, donne, quelli della comunità LGBT”.

Khan: “Nessuno era perfetto”

Ma Khan ha anche detto di non pensare che statue come quelle di Winston Churchill in Parliament Square dovrebbero essere incluse nella lista di chi è “razzista”. Ha detto che i londinesi dovevano essere educati sulle figure famose e che “nessuno era perfetto”, compresi personaggi del calibro di Churchill. Insomma, dal multiculturale Regno Unito è tutto, ora la damnatio memoriae verrà perpetrata pure ai danni di chi ha mantenuto i britannici indipendenti da influenze di sorta nel corso di centinaia di anni. A presto, temiamo, saremo costretti ad abbattere statue degli imperatori romani perché non erano abbastanza “democratici” e “rispettosi delle diversità”.

Ilaria Paoletti