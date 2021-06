Londra, 25 giu – Il segretario alla Salute britannico Matt Hancock si è scusato per aver violato le normative anti Covid da lui emesse dopo essere stato pizzicato in un abbraccio “intimo” con una sua segretaria, con la quale (secondo il tabloid britannico The Sun) avrebbe una relazione extraconiugale.

Gran Bretagna, le scuse di Hancock

Hancock è sotto attacco dopo che il Sun ha pubblicato alcune fotografie che sembrano mostrarlo mentre bacia Gina Coladangelo, che il tabloid sostiene sia sua “amica” intima e collaboratrice. Il Sun sostiene che le immagini risalgono al 6 maggio, due settimane prima che il contatto tra le famiglie fosse consentito proprio dalle direttive del segretario alla Salute in tutta la Gran Bretagna.

“Ho violato le linee guida sul Covid”

Il segretario alla salute ha rilasciato una dichiarazione ai giornalisti venerdì in cui ha fatto appello alla sua privacy. “Ammetto di aver violato le linee guida sul distanziamento sociale in queste circostanze. Ho deluso le persone e sono molto dispiaciuto”, ha detto. Ma, non manca di notare il Daily Mail, non ha chiesto scusa alla moglie. “Rimango concentrato sul lavoro per far uscire il Paese da questa pandemia e sarei grato per la privacy della mia famiglia su questa questione personale”.

Il “fallimento” per i suoi avversari

Hancock è stato accusato dall’ex consigliere capo del primo ministro Boris Johnson Dominic Cummings di aver fallito il programma di test del coronavirus del Paese, oltre ad aver mentito sulla terribile situazione nelle case di cura e sulla carenza di dispositivi di protezione individuale (DPI). Hancock ha negato le affermazioni.

Ilaria Paoletti