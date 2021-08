Roma, 10 ago — Sempre più come la Megaditta di Fantozzi, ma non ironicamente: parliamo di Amazon, ovviamente, che non si fa mai mancare nulla quando è il momento di trattare in maniera grottesca i propri dipendenti. In Usa il colosso di Bezos ha infatti inaugurato l’iniziativa Max your vax (trai il massimo vantaggio dalla tua vaccinazione), una lotteria a cui i lavoratori di logistica e magazzini potranno partecipare solo dimostrando di aver ricevuto il vaccino anti-Covid. In palio vi sono assegni fino a 500mila dollari ma anche automobili e viaggi. Lo riporta Bloomberg.

Amazon e la lotteria per vaccinati

Si tratta di 18 premi per un montepremi di oltre due milioni di dollari, suddivisi in due assegni da 500.000 dollari, sei da 100.000 dollari, cinque autovetture e cinque pacchetti vacanze. Spiega in una mail la portavoce di Amazon Kelly Nantel: «Crediamo che il miglior modo per proteggere i nostri lavoratori in prima linea e le comunità dalla diffusione del COVID-19, sia attraverso le vaccinazioni. Siamo orgogliosi di aver organizzato oltre 1.100 sessioni di vaccinazioni all’interno delle nostre strutture in modo da rendere semplice il processo per i nostri dipendenti e le loro famiglie». Amazon aveva precedentemente offerto ai dipendenti della logistica un bonus da 80 sterline se si fossero sottoposti alla vaccinazione.

Le grandi aziende spingono per l’obbligo

La questione dell’obbligo vaccinale sul luogo lavorativo è ampiamente dibattuta in questo ultimo periodo anche fuori dall’Italia: negli Stati Uniti, ad esempio, il nodo è in fase di discussione presso alcuni colossi come Google e Facebook, che hanno espresso la propria opinione favorevole all’imposizione del vaccino per tutti i lavoratori in presenza. Altre multinazionali, come Apple, stanno ancora esaminando l’argomento. Amazon — per ora — non ha ancora introdotto l’obbligo scegliendo, come visto, di «comprare» i propri dipendenti con lo stratagemma dei ricchi premi e cotillon.

L’iniziativa della «lotteria del vaccino» proposta da Amazon non è inedita. A Hong Kong, per esempio, svariate aziende mettono in palio lussuosissimi premi come vetture Tesla, orologi Rolex, da buoni regalo e lingotti d’oro del valore di 1 milione di dollari.

Cristina Gauri