Ma Ursula se l’è legata al dito: dalla morte di Dolly, la von der Leyen ha un conto aperto contro i carnivori selvatici. Così la scorsa settimana parte una comunicazione al parlamento Ue: «La Commissione riconosce che il ritorno dei lupi in aree da cui sono scomparsi da tempo, così come il loro numero crescente, sta portando a un conflitto», scrive aggiungendo che «l’uccisione mirata di singoli lupi problematici è già possibile». Dove dicesi «problematico» il lupo che azzanna il pony sbagliato. Morale: ai piani alti si accorgono del problema solo quando ne vengono toccati personalmente.

Bruxelles a pecora sull’abbattimento dei lupi (graxie al pony)

La risposta, arrivata in tempi record, di Bruxelles, poteva essere solo una: cioè la proposta declassare lo status di protezione dei lupi, sancito dalla Convenzione di Berna, da specie «rigorosamente protetta» a semplicemente «protetta». Ululano (è proprio il caso di dirlo) gli ambientalisti tedeschi, e non solo: secondo gli ecocretini da sushibar la convivenza tra uomo e lupo c’è da secoli (sì, a prezzo di svariati pastorelli sbranati, così come appuntato dall’etologo Boitani in una sua famosa pubblicazione).

La verità è che il lupo, animale opportunista, sta sfruttando l’avanzata dell’urbanizzazione per avvicinarsi a centri abitati e fattorie e servirsi di queste ultime come terreno di razzia. Gli animalisti — tutta gente che abita in città — cianciano che se il lupo aggredisce il bestiame, è colpa del pastore che non protegge adeguatamente gli animali, fingendo di non sapere che i sistemi di contenimento non possono essere adottati in ogni contesto ambientale.

Allevatori contro ecocretini

Di contro gli allevatori, allo stremo, premono per le politiche di abbattimento selettivo nelle aree più vicine ai centri abitati. La favoletta del lupo «amico dell’uomo» reggerà finché il primo sarà sufficientemente spaventato dalla presenza del secondo, laddove l’uomo si dà da fare attivamente cacciandolo. Ma se l’uomo abdica alla propria funzione, il lupo nel giro di una generazione (cinque anni) potrebbe perdere il timore nei suoi confronti e dunque ricominciare a considerarlo una potenziale preda. Chissà quindi che il sacrificio di Dolly, sventurato pony della baronessa Ursula, non sia avvenuto invano.