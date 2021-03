Roma, 15 mar – L’Università di Manchester dichiara guerra al vocabolario (e alla sanità mentale dei propri studenti) abolendo le parole “madre” e “padre”. La stessa fine sarà riservata alle parole “uomo”, “donna”, “anziano”, “diabetico”, “poliziotto”, “marito, moglie, fratello, sorella”. La motivazione è la solita: sono discriminanti e poco inclusive.

Le linee guida dell’Università di Manchester

E’ tutto qui, nero su bianco, contenuto nella “guida al linguaggio inclusivo” pubblicata sul sito dell’Università di Manchester il 10 marzo scorso. Tutti i professori saranno tenuti ad adeguarsi alle nuove linee guida. L’intento, spiega il corpo docenti promotore della trovata, è di «abbracciare e celebrare la differenza e il rispetto», «promuovere l’uguaglianza, la diversità e l’inclusione e fornire le stesse opportunità a tutti», «evitare pregiudizi, gergo o espressioni che escludono determinati gruppi in base a età, razza, etnia, disabilità, sesso o orientamento sessuale». Così, in quello che dovrebbe essere il tempio del sapere, si ghigliottina il linguaggio – di cui il sapere è fatto – in favore del nuovo, grigio, monodimensionale glossario imposto dal soviet politicamente corretto.

Anche la parola “vecchio” è discriminante

Così i termini “anziani”, “vecchi”, “pensionati”, “giovani” diventano fuorilegge: meglio over 65, over 75, teenager (tra i 13 e i 19 anni), giovani adulti (tra i 16 e i 24). Vietato parlare di «diabetici, portatori di handicap, persone che “soffrono di cancro”» eccetera, «non definiamo una persona o un gruppo in base alle disabilità o condizioni. Usiamo un linguaggio che si concentra sulle capacità, piuttosto che sui limiti. Usiamo termini come “persone disabili”, “persone che convivono col cancro”, “persone col diabete”…».

Viva il gender neutral