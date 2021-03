Los Angeles, 15 mar – Non ha convinto in molti Meghan Markle nella sua intervista ad Oprah Winfrey. Tra di loro, c’è Donald Trump che commenta l’intervista alla duchessa del Sussex. In fondo, non l’ha mai avuta poi troppo in simpatia.

Trump: “Meghan Markle? Io l’avevo detto …”

“Non è buona. Io l’avevo detto e ora è sotto gli occhi di tutti”: queste le parole dell’ex presidente Donald Trump a corredo dell’intervista della duchessa di Sussex e del principe Harry con Oprah Winfre. Lo riferisce il suo collaboratore Stephen Miller. “Se dici qualcosa contro Meghan Markle vieni cancellato, guarda a Piers Morgan”, avrebbe detto Trump riferendosi al presentatore britannico costretto alle dimissioni per aver detto di non credere “a una sola parola” di Meghan Markle. Per Trump lui sarebbe il “migliore che stanno cercando di cancellare solo perché ha criticato Meghan Markle”.

Il caso di Piers Morgan

Morgan è stato costretto a lasciare la conduzione di Good Morning Britain, che conduceva da sei anni, a causa delle critiche ricevute ai suoi commenti su Meghan Markle in seguito all’intervista rilasciata a Oprah Winfrey. Dopo queste parole la Ofcom, ente regolatore britannico, aveva aperto un’indagine sulle parole del giornalista e presentatore: anche Meghan Markle ha presentato alla rete una protesta formale contro Piers Morgan. L’amministratore delegato di Itv, rete sulla quale andava in onda il programma, Carolyn McCall, ha criticato da Morgan dicendo di “credere completamente” alle parole di Meghan e di essere “totalmente impegnata” sul fronte del disagio mentale, evocato dalla duchessa del Sussex nella sua intervista.

Ilaria Paoletti