Kuala Lumpur, 26 lug – Doveva assolutamente prendere un volo interno l’uomo indonesiano, affetto da Covid-19, che si è messo il niqab della moglie per superare i controlli di sicurezza.

Il magheggio del niqab

E alla fine ci è riuscito: ha indossato il niqab della moglie, completamente coprente tranne che per gli occhi, si è preso il suo documento e il suo tampone negativo – mentre lui era positivo al covid – e ha superato senza nessun problema i controlli di sicurezza. Quindi il “genio” indonesianoè salito su un volo Citilink da Giacarta a Ternate.

Quando però era ormai a metà del viaggio, ha fatto l’incauta scelta di svestire il niqab, entrare nel bagno delle donne e uscirne da uomo così, in un battito di ciglia. Il particolare come comprensibile non è sfuggito alle hostess. Una di loro non ha preso con umorismo il travestimento dell’uomo e non appena atterrati a Ternane, la donna lo ha denunciato le autorità. Subito testato per il Covid è risultato positivo. Il capo operativo della task force Covid-19 di Ternate, Muhammad Arif Gani, ha dichiarato: “L’aeroporto ha immediatamente contattato la squadra della task force di gestione del Covid-19 della città di Ternate per evacuare l’uomo mentre indossava i dispositivi di protezione individuale e poi portarlo in ambulanza a casa sua per autoisolarsi, dove sarà supervisionato da ufficiali della Task Force”.

Ilaria Paoletti