New York, 24 set – “Dovrei stare a scuola, dall’altra parte dell’oceano”: se c’è un punto del discorso pronunciato da Greta Thunberg sul quale potremmo essere tutti d’accordo, è proprio questo. E’ stato un grande intervento-show quello della sedicenne attivista scandinava al summit Onu sul clima. Stavolta niente sguardo vitreo e parlata cyborg, no: sotto i riflettori di tutto il mondo, nei giorni in cui la censura affonda tutte le ideologie, emerge dai flutti il culto di Greta, che per l’occasione si lascia sfuggire qualcosa di umano, si arrabbia, fa le smorfie, quasi piange. Quasi. Concedeteci però il beneficio del dubbio: la signorina ha già un’età in cui si è capaci di fingere. “Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia”, accusa la platea di ricchi signori, arrivati ognuno con il proprio jet ma pronti a tassare i giri in Panda del signore 70enne perché emette gas di scarico. “Ci state deludendo, ma i giovani stanno iniziando a capire il vostro tradimento, gli occhi di tutte le generazioni future sono su di voi, e se sceglierete di fallire non vi perdoneremo mai”, ha aggiunto, sottolineando che “il mondo si sta svegliando e il cambiamento sta arrivando, che vi piaccia o no”. Poi attacca con il catastrofismo d’accatto, rigorosamente senza contraddittorio: “Siamo all’inizio di un’estinzione di massa – ha spiegato – e tutti noi continuiamo a parlare di soldi e a dirci favole che ci raccontano della crisi economica. Come vi permettete?”. Greta fa il suo spettacolino, insomma, e i potenti la lasciano parlare, ché non dice cose né scomode né coraggiose, ma solo utili ai governi.

Greta è poi stata tra i 16 firmatari di una denuncia ufficiale presentata al Comitato dell’Onu sui diritti dell’infanzia. Una volta per protestare i giovani spaccavano le vetrine, adesso anche loro ricorrono alla carta bollata. Il reclamo, siglato da giovani tra gli 8 e i 17 anni provenienti da 12 Paesi, è rivolto a cinque grandi potenze: Argentina, Brasile, Francia, Germania e Turchia e punta il dito contro l’incapacità degli Stati membri di affrontare la crisi climatica, violando i diritti dei minori. Dalla denuncia, guarda caso, sono però assenti Cina, responsabile da sola del 30% delle emissioni, e l’India, Paese che ha registrato nel 2017, 1,24 milioni di morti per inquinamento atmosferico. Se le saranno dimenticate. L’emotional blackmail di Greta, comunque, ha già sortito i suoi effetti: “Sessantasei Paesi, 102 città e 93 imprese – ha fatto sapere l’Onu – si sono impegnati a raggiungere zero emissioni entro il 2050”.



Cristina Gauri

Commenti

commenti