Roma, 25 ott — Italo americana, trumpiana di ferro, definita dal Washington Post come «pistolera da calendario»: è Michele Fiore, balzata agli onori della cronaca internazionale per il video-spot elettorale decisamente sopra le righe della propria candidatura a governatore dello Stato del Nevada.

Lo spot senza mezze misure di Michele Fiore

Nel video la 51enne consigliere comunale della città di Las Vegas irrompe scendendo da un fuoristrada parcheggiato in mezzo al deserto. «Ho passato tutta la mia vita a combattere l’establishment», dice all’inizio della clip. «Il Washington Post mi ha definito “pistolera da calendario”. Politico mi ha soprannominato “Lady Trump”. Ma non mi importa». Quindi, rompe un televisore in bianco e nero con raffigurato il collega repubblicano Mitt Romney. «Abbiamo bisogno di outsider, combattenti, non dei soliti politici noiosi con il blazer blu, moderati e pronti al compromesso». E Michele Fiore, fasciata da un abitino rosso che mette in risalto le sue forme prosperose, moderata non lo sembra davvero. A partire dalla cintura con fondina e pistola, in ossequio alla pratica dell’open carry (portare visibilmente un’arma da fuoco in luoghi pubblici), legale in Nevada.