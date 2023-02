Roma, 22 feb – Via il decreto del 2012 che sosteneva, in parte, la sovranità della Moldavia nell’ambito delle politiche sul futuro della Transnistria, ormai celebre regione separatista che confina con l’Ucraina e in cui la Russia mantiene truppe. Vladimir Putin ha revocato oggi un decreto che da due lustri sostanzialmente delineava la politica estera russa in un’area strategica anche per il conflitto in corso e che quando entrò in vigore contemplava relazioni migliori con Ue e Stati Uniti. Stando a quanto riferito dal Cremlino, la decisione odierna di Putin è stata presa per “garantire gli interessi russi in relazione ai cambiamenti nelle relazioni internazionali”. Come si traduce tutto ciò? Quali sono le reali intenzioni di Mosca? Proviamo a comprenderlo, al netto della mancanza di certezze di fronte a mosse che possono innanzitutto preparare il terreno per diverse tipologie di azioni.

Moldavia, il decreto stracciato da Putin e i timori di un’invasione russa

Più che un’invasione russa vera e propria, a ben vedere sono senza dubbio prevedibili pressioni e sommovimenti interni alla Moldavia. Timori che a Chisinau aleggiano peraltro da tempo. Il presidente moldavo, Maia Sandu, la scorsa settimana si è espressa così su quelle che a suo avviso sono chiare mire di Mosca: “Il piano per il prossimo periodo prevede azioni con il coinvolgimento di diversivi con addestramento militare, camuffati in abiti civili, che intraprenderanno azioni violente, attaccheranno alcuni edifici statali e persino prenderanno ostaggi“. Nella giornata di ieri, il presidente Usa Joe Biden ha incontrato a Varsavia, tra gli altri, proprio il presidente della Moldavia, assicurando “il sostegno degli Stati Uniti alla sovranità e all’integrità territoriale” dell’ex repubblica sovietica, in seguito alle notizie diffuse sul possibile golpe russo.

La Moldavia e la mappa di Lukashenko

Per quanto improbabile, come detto, le voci su un possibile attacco russo a Chisinau proliferano dal marzo 2022. Nazione senza sbocco al mare, incastonata tra la Romania e l’Ucraina, costituita da un territorio di appena 33mila chilometri quadrati in cui vivono meno di 3 milioni di abitanti, la Moldavia sa di essere una preda facile. Non fa parte dell’Unione europea, non è membro della Nato e la Russia la giudica naturalmente parte integrante del suo “estero vicino”. Consapevolezza di fragilità, dicevamo, emersa in particolar modo poche settimane dopo l’attacco russo all’Ucraina, quando il presidente bielorusso Alexander Lukashenko mostrò una mappa molto particolare.

Durante una riunione del consiglio di sicurezza di Minsk, mandata in onda dalla tv pubblica e inserita sui canali ufficiali del governo bielorusso, Lukashenko sembrava proprio indicare un attacco pianificato dall’Ucraina meridionale alla Moldavia. Nella cartina geografica veniva difatti evidenziato un possibile blitz dal porto di Odessa, dove sarebbero sbarcate le truppe russe che poi avrebbero puntato sulla Moldavia. E’ senz’altro possibile che il leader bielorusso stesse semplicemente segnalando i fronti aperti e quelli apribili in Ucraina, ma proprio allora a Chisinau il ministro degli Esteri Nicu Popescu fece notare che la sua nazione si trovava “in una zona molto rischiosa”.

La Transnistria e l’obiettivo russo più probabile

Regione a est del fiume Dnestr, la Transnistria è internazionalmente riconosciuta come appartenente alla Moldavia ma indipendente de facto dal 1990. Magrissima striscia di terra costellata di simboli sovietici, dove il tempo sembra essersi fermato e il comunismo non è ancora un vecchio ricordo. Considerata terra di affari loschi, traffico di armi e contrabbando, nel 2014, quando Putin si prese la Crimea e iniziò la guerra nel Donbass, la Transnistria chiese di aderire alla Russia. Da allora nulla è cambiato, neppure l’umore di chi governa a Tiraspol – capitale surreale di una terra invisibile – distante meno di 100 chilometri da Odessa.

Posto che nessuno può escludere un tentativo di destabilizzazione della Moldavia, concentrarsi troppo su quello rischia di farci perdere di vista quello che al momento appare come lo stratagemma russo più verosimile. Se il Cremlino dovesse riconoscere l’indipendenza della Transnistria o addirittura annetterla alla Federazione russa, per l’Ucraina si aprirebbe un altro fronte in un “pianeta” speculare al Donbass (vedere bene la mappa).

Ma anche senza forzare la mano, a Putin potrebbe essere sufficiente rafforzare il contingente russo in Transnistria per costringere Kiev a puntellare un’altra zona di confine. Obbligare a spostare truppe, togliendole da aree in cui si sta combattendo adesso, sarebbe chiaramente un modo per indebolire la capacità difensiva ucraina.

Eugenio Palazzini