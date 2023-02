Santander, 22 febbraio – Torniamo a parlare della controversa “memoria democratica” spagnola, che come annunciato nei giorni scorsi vorrebbe procedere all’abbattimento della maestosa Piramide de Los Italianos. Il monumento, già sacrario militare contenente le spoglie di 384 volontari italiani, è stato eretto nel 1939, al termine della Guerra civile spagnola, sul luogo di una delle battaglie più cruente combattute tra le legioni nazionaliste italo-spagnole, contro le forze repubblicane e del comunismo internazionale. La scorsa settimana, su il Primato Nazionale, vi abbiamo parlato dell’interrogazione presentata da Roberto Menia, senatore di Fratelli d’Italia, all’indirizzo dei ministri della Cultura e delle Difesa, Gennaro Sangiuliano e Guido Crosetto, per scongiurare la distruzione del caratteristico mausoleo.

CasaPound in Spagna contro la Cancel culture

Attendendo la risposta delle istituzioni alla coraggiosa mozione, nelle scorse ore una delegazione di militanti di CasaPound Italia, unitamente ai rappresentanti dell’associazione iberica Alfonso I, si sono recati direttamente sul posto. Salendo i monti della catena montuosa cantabrica, tra Santander e Burgos, i patrioti delle due nazioni europee hanno srotolato un lungo striscione bilingue, riportante la frase: “storia e caduti non si cancellano”. Gli attivisti italiani e spagnoli hanno così manifestato il proprio dissenso in opposizione all’abbattimento del manufatto e, ancor più in generale, alla cancellazione storica in atto in Spagna. Una Cancel culture ultimamente di moda, che però il governo spagnolo sta perpetrando unicamente contro i simboli del Franchismo, della storia identitaria spagnola e di chi giunse anche dall’Italia per scongiurare la conquista comunista dell’a Spagna, in moltissimi casi rimettendoci’Europa, anche a costo della propria vita.

militanti italiani e spagnoli depongono fiori ai caduti, nei loculi svuotati della Piramide de Los Italianos

L’appello italo-spagnolo alle istituzioni europee

“La nostra presenza qui, oggi, vuole denunciare la follia di una politica che intende cancellare i monumenti europei perché invisi ad una certa sensibilità identitaria minoritaria – spiega in nota CasaPound – la nostra voce si unisce a quella di centinaia di migliaia di cittadini spagnoli, che trovano assurda la demolizione di questo mausoleo che rappresenta una parte della nostra storia comune. L’Europa è conoscenza, memoria e condivisione delle proprie radici che, nel bene e nel male, devono essere salvaguardate anziché distrutte dalla censura storica comandata negli ultimi anni dalla classe politica progressista“. CasaPound lancia il suo appello alle istituzioni italiane ed europee, affinché il monumento storico e la memoria dei caduti italiani nella guerra civile spagnola vengano preservate nell’ottica di una storicizzazione della cultura europea.

Michele Fine