Roma, 25 mag – Mentre il fondatore del gruppo Wagner, Evgeny Prigozhin, annuncia via Telegram “il ritiro delle unità da Bakhmut” e la consegna della città distrutta ai “militari russi”, il ministro della Difesa russo, Sergey Shoigu, fa sapere che verranno dispiegate armi nucleari in Bielorussia. L’accordo è stato siglato oggi, a Minsk, tra il ministro di Mosca e l’omologo bielorusso Viktor Khrenin. Nei documenti firmati, si definiscono le procedure per lo stoccaggio delle armi nucleari russe in uno speciale impianto di stoccaggio sul territorio bielorusso.

Le dichiarazioni di Shoigu

“Durante l’incontro, sono stati firmati i documenti che stabiliscono la procedura per conservare le armi nucleari non strategiche russe in un deposito speciale nel territorio della Repubblica di Bielorussia”, conferma il ministero della Difesa di Minsk. Secondo Shoigu, le misure adottate da Russia e Bielorussia “rispettano tutti gli obblighi legali internazionali esistenti”. Per il ministro russo, il dispiegamento di armi nucleari nel Paese alleato è necessario perché “si sta facendo tutto il possibile per trascinare e intensificare il conflitto armato in Ucraina, che sta ricevendo sostegno militare di ogni tipo”. Di conseguenza Mosca e Minsk “sono costrette” a prendere misure “in risposta alle attività Nato in quest’area”.

Le armi nucleare in Bielorussia già annunciate da Putin

Quanto annunciato da Shoigu non è però un fulmine a ciel sereno. Il 25 marzo scorso, il presidente russo Vladimir Putin aveva annunciato la costruzione di un deposito di armi nucleari tattiche in Bielorussia, analogamente a quanto gli Stati Uniti fanno da tempo sul territorio dei suoi alleati. Il deposito “sarà completato il primo luglio”, disse allora Putin. Il leader russo precisò inoltre che a suo avviso, trasferire armi nucleari in dotazione a Mosca non poteva essere considerata una scelta insolita e che queste armi saranno collocate lì per addestrare i militari bielorussi.

Eugenio Palazzini