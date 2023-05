Roma, 2 mag – Le autorità sudafricane hanno invitato Vladmir Putin a non recarsi nel proprio Paese. Ciò accade a causa del mandato di cattura pendente sul presidente russo emesso dalla Corte penale internazionale che li costringerebbe a procedere al suo arresto, nonostante Putin avesse annunciato tempo fa la sua partecipazione all’incontro dei Brics prevista a Durban proprio in Sudafrica.

Il mandato di arresto internazionale contro Putin

Una situazione a dir poco paradossale e che forse rappresenta una delle prime ritorsioni concrete ai danni di Putin causate dal mandato di cattura internazionale che la Corte dell’Aja aveva emanato contro di lui a marzo con l’accusa di crimini di guerra. Con diversi Paesi – come Stati Uniti, Russia, Ucraina, India e Cina – che non riconoscono la Corte penale internazionale non avendo sottoscritto lo Statuto di Roma del 2002 che ne sanciva la nascita, il mandato di cattura sembrava destinato a rimanere sulla carta. Se realisticamente Putin non rischia effettivamente nulla, tuttavia il caso sudafricano ha mostrato come questo possa arrivare a complicare i rapporti esteri, anche in maniera non voluta.

L’impasse del Sudafrica

Infatti, per le autorità sudafricana la partecipazione di Putin all’incontro dei Brics è divenuto una problema non di poco conto. A tal punto che il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa ha istituito una apposita commissione speciale per valutare la questione. Commissione che è giunta alla conclusione che il Sudafrica, avendo sottoscritto lo Statuto di Roma, non ha modo di evitare di procedere all’arresto di Putin se quest’ultimo si dovesse recare nel Paese sudafricano. Detto in modo ancora più esplicito, qualora Putin dovesse sbarcare in Sudafrica le autorità sarebbero automaticamente costrette ad arrestarlo. Allo stesso tempo il Paese africano non vuole rinunciare ad un evento di rilievo come il quindicesimo vertice dei leader dei Brics del prossimo agosto e a un interlocutore importante come il presidente della Federazione russa, per questo si sta valutando una sua partecipazione a distanza.

Michele Iozzino