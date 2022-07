Roma, 9 lug — Mentre vengono pubblicate le nuove statistiche sul crimine e Lione si assesta al primo posto, diventando la città più pericolosa di Francia (63 omicidi nel 2021 contro i 61 di Marsiglia e, come termine di paragone, 26 di Napoli, contro i 18 di Roma e 19 di Torino), alcuni gruppi cittadini decidono di creare un vademecum ad uso soprattutto della donne — ma non solo.

Nantes, il vademecum per non finire stuprate dagli immigrati

Primo caso a Nantes, il volantino è stato proposto con l’ameno titolo I buoni comportamenti per uscire a Nantes in sicurezza. Come dire, «non te la andare a cercare»; una frase che le femministe hanno sempre — a giusto titolo — odiato, ma che adesso diventa d’obbligo proprio come il non detto: ovvero, la pleonastica equazione immigrazione-criminalità.

Ma ecco la formula felice per uscire in tutta sicurezza in una normalissima città europea:

Evitate di tirare fuori il telefono

Scegliete una giacca con tasche interne e preferibilmente con chiusura zip

Fate attenzione al vostro bicchiere per evitare di essere drogate da malintenzionati

Rimanete su strade principali ed non camminate sulle vie piccole

Non rispondere a offese e insulti o catcalling

Scegliete borse piccole e che si possano chiudere

Non portate borse aperte

Non tornate a casa da sole

Non prendete taxi o uber da sole

Non tirate fuori il pacchetto di sigarette, non fumare per strada

Non fermatevi in luoghi isolati per cercare qualcosa nella borsa o rispondere a un messaggio

Non lasciate che le vostre amiche rientrino a casa da sole

Non portate il telefono nella tasca posteriore dei jeans o pantaloni

Nell’autobus, rimanete vicino all’autista

Manca solo: non mettetevi la minigonna o un abito troppo succinto e truccatevi con moderazione, e poi nel vademecum c’è più o meno tutto. Quindi, la morale è, anziché combattere il crimine, rendere sicure le nostre città, limitare — o quantomeno controllare — il fenomeno dell’immigrazione extra-europea affinché una donna occidentale sia libera di uscire come, dove e quando vuole, è la donna stessa a doversi cautelare attraverso dei comportamenti «virtuosi».

Il “velo cristiano” per difendersi dai musulmani

La situazione è talmente grave in Francia — e lo sarà presto anche da noi — che addirittura una delle ultime tendenze su TikTok è l’utilizzo del velo anche per le non musulmane: «il velo cristiano e come metterlo in modo stiloso». Già, perché se sei coperta, sei probabilmente una ragazza per bene e meno esposta ad attenzioni indesiderate (e per attenzioni indesiderate ci riferiamo a stupro e aggressioni). Di fatto, una sorta di islamizzazione, una trasposizione reale del visionario romanzo di Michel Houellebecq, Sottomissione, che parla di una Francia ormai conquistata dall’Islam.

