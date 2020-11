Roma, 18 nov – L’hijab, tradizionale velo islamico, è stato introdotto dalla polizia della Nuova Zelanda nelle sue divise. E’ quanto riportato dalla Bbc che cita anche le dichiarazioni di un portavoce della polizia neozelandese: “Vogliamo creare un ambiente inclusivo che rifletta la diversità del nostro Paese”. Strabiliante, d’altronde la Nuova Zelanda annovera ben 50mila islamici su una popolazione di quasi 5 milioni di abitanti: un importante 1,18% che senza poliziotte dotate di hijab si sentirebbe discriminato. Ma il Parlamento neozelandese, giudicato “il più inclusivo al mondo” per la presenza di donne e ovviamente rappresentanti della comunità Lgbt, non può che festeggiare questa svolta correct delle forze dell’ordine.

A questo punto mancano solo poliziotte con il velo. Anzi, in realtà una c’è già, si chiama Constable Zeena Ali. Ed è proprio lei che ha chiesto di introdurre l’hijab nelle uniformi. “Mi sono resa conto che ci vogliono più musulmane nella polizia”, ha dichiarato Ali. E se lo dice lei… L’operazione di immagine sembra comunque perfettamente riuscita e poco importa se nessuno avrebbe comunque impedito a una donna islamica di arruolarsi in polizia e di indossare il velo, l’importante è rendere il tutto un manifesto dell’innovazione.

La nuova icona progressista

Difatti c’era una volta la socialdemocratica Svezia, icona politica dei megafoni politicamente correttissimi di casa nostra. Poi venne il Covid e una gestione criticata dagli stessi megafoni, tutori di libertà individuale e diritti civili a corrente alternata. Ecco allora la necessità di reperire una nuova icona, da sbandierare come esempio massimo di capacità governativa poiché altamente progressista: la Nuova Zelanda. Ah, quanto piace adesso questo Stato insulare dell’Oceania, così geograficamente lontano eppur così vicino alle istanze liberal. E quanto piace la sua “prima ministra” Jacinda Ardern, leader del locale partito laburista. Se l’è cavata benissimo con l’emergenza Covid, perché di sinistra e dunque dotata di “intelligenza politica”.

E nessuno provi a dire che in realtà due remote isole oceaniche, in quanto tali facilmente separabili pro tempore dal resto del mondo, sono agevolate nel contrasto a una pandemia globale. Nessuno altresì osi aggiungere, a questo dato, che trattandosi di una nazione grande poco meno dell’Italia ma scarsamente popolata (4,8 milioni di abitanti circa), sia ancor più facilitata. No signori, è tutto merito della “prima ministra” che sorride sulle copertine dei tabloid cool internazionali. Per ora senza hijab, ma tempo al tempo.

Eugenio Palazzini