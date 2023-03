Roma, 18 mar — Sembra proprio che gli allevatori olandesi abbiano assestato un duro colpo alle ambizioni del governo di centrodestra liberale di Mark Rutte; primo ministro scialbo le cui dichiarazioni al vetriolo nei confronti del Belpaese sono rimaste impresse nella memoria di tanti; celebri furono, infatti, le parole “L’Italia impari a farcela da sola! ” proferite in piena pandemia da Covid-19, nello specifico durante il dibattito sul Recovery fund.

Olanda, gli allevatori assestano un duro colpo al governo

Migliaia di allevatori sabato scorso si sono radunati per protestare contro il governo in carica come riportato da Remax: “I manifestanti hanno accusato il governo olandese di aver costretto gli agricoltori a lasciare i terreni di proprietà privata per placare Bruxelles e hanno portato striscioni con la scritta “Niente agricoltori, niente cibo” e “Non ci sono problemi con l’azoto”. Remax ha raccolto anche le parole di Eva Vlaardingerbroek, un’importante attivista in difesa degli agricoltori: “Stiamo combattendo contro un governo corrotto e ingiusto”. La Vlaardingerbroek ha parlato di un governo che “caccia i nostri agricoltori dalla loro terra” e che si è “rivoltato contro la sua stessa popolazione”.

Sempre secondo Remax “l’anno scorso, il governo ha annunciato l’intenzione di ridurre di un terzo il numero di capi di bestiame, mentre agli agricoltori è stato anche detto che la loro terra potrebbe essere soggetta a acquisizioni obbligatorie.” Da quel momento le manifestazioni di protesta sono, giustamente, divampate e a guastare i piani di Rutte e delle utopiche agende green dell’Unione europea ci si sono messe le elezioni regionali del 15 marzo.

Il partito “contadino” che sbaraglia il centrodestra di Rutte

Con tutta probabilità, una buona fetta di quella spocchia e di quella sicumera si devono essere perse per strada recentemente. L’esito elettorale potrebbe restare indigesto al buon Rutte perché, come riportato dalla stampa internazionale: “Gli exit poll mostrano che il movimento contadino-cittadino (BoerBurgerBeweging, BBB), fondato meno di quattro anni fa, cavalca l’onda delle recenti proteste conquistando il maggior numero di seggi al senato olandese. […] Il BBB è sulla buona strada per conquistare 15 seggi nei 75 seggi del Senato, davanti ai 10 seggi del partito di centrodestra di Rutte”.

In Olanda, Paese dalla grande tradizione agricola, il BBB raccoglie le proteste degli imprenditori agricoli che si oppongono ai piani del governo Rutte per dimezzare delle emissioni di azoto entro il 2030, decisione che porterebbe gli stessi imprenditori terrieri a ridurre drasticamente il numero di bestiame, portando le aziende a un fallimento quasi certo. Se gli exit poll dovessero venire confermati duro sarebbe il colpo assestato ai piani ambientalisti olandesi ed europei, il BBB potrebbe, d’intesa con altri partiti bloccare la legislazione sull’azoto e ridare ossigeno ad agricoltori e allevatori.

Gli exit poll mostrano il partito dei contadini al primo posto in tutte le province esaminate, compreso uno straordinario 31,3% nel cuore della regione rurale dell’Overijssel e il 14,3% nell’Olanda settentrionale, che comprende Amsterdam. “Cosa sta succedendo qui? Sapevamo davvero che avremmo vinto, ma così è indescrivibile”, ha detto all’emittente pubblica NOS la leader del BBB Caroline van der Plas.

Valerio Savioli