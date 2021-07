Secondo la Commissione europea la legge discrimina la comunità Lgbtq: per questo motivo inizialmente era stato chiesto al governo di Orban di ritirare la norma. Poi l’Esecutivo comunitario ha avviato una procedura di infrazione, che lascia a Budapest due mesi di tempo per rivedere il provvedimento e dare una risposta.

Per Orbán «in molti Paesi dell’Europa occidentale gli attivisti Lgbtq conducono lezioni educative negli asili e nelle scuole. Vogliono fare lo stesso qui in Ungheria ed è per questo che i burocrati di Bruxelles ci minacciano e danno il via a procedure di infrazione ma così abusano del loro potere». Il premier magiaro aveva più volte precisato che le leggi approvate in Ungheria «non riguardano l’omosessualità», ma «la difesa dei diritti dei bambini e dei genitori».