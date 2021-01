New York, 11 gen – E’ un’offensiva a tutto campo quella contro Donald Trump. Dopo il ban definitivo da Facebook e Twitter, l’oscuramento dei social considerati “vicini” al presidente Usa come Parler e l’impeachment promosso dalla speaker democratica Nancy Pelosi, ora anche l’ordine degli avvocati dello Stato di New York si schiera contro The Donald. Come riportato dal Newsweek, l’Indipendent e altri media angolofoni, la Bar association sta valutando la possibilità di radiare Rudy Giuliani dopo l’assalto al Congresso. L’ex sindaco di New York e avvocato di Trump è accusato di aver incitato la folla, pronunciando la frase “trial by combat” (traducibile come “combattimento all’ultimo sangue”).

A chiedere di radiare Rudy Giuliani erano stati due deputati democratici, Ted Lieu e Mondaire Jones, che avevano redatto una lettera inviata all’ordine degli avvocati di New York chiedendo di aprire “un’indagine immediata”.

We will hold responsible everyone involved with the attempted coup, including the attorney to @POTUS, Rudy Giuliani.

Letter from Rep @MondaireJones and me to New York State Bar requesting they investigate @RudyGiulianli to disbar him. https://t.co/JgXuQs8j3q pic.twitter.com/ZnJBVhBDYE

— Ted Lieu (@tedlieu) January 9, 2021