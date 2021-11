Roma, 12 nov — Se pensavate che il Black friday si applicasse solo alle vendite su Amazon e nei negozi di elettrodomestici, vi conviene aggiornarvi: in Ucraina arrivano le «occasioni di fine novembre» applicate all’utero in affitto.

Nella nazione leader della maternità surrogata — dove donne in difficoltà economiche vengono convertite in incubatrici per bimbi da vendere ai ricchi dei Paesi occidentali — per la Biotexcom, l’azienda più importante di procreazione assistita del Paese, è tempo di saldi: 3% di sconto sul «pacchetto bebè» che, secondo quanto riporta Avvenire, «equivale a 2.000 euro di risparmio sui 64.900 euro di listino» dell’All inclusive Vip. Il nome della formula ricorda le offerte applicate a soggiorni in Spa o alberghi di lusso: qui, invece, si tratta di neonati. La proposta prevede tentativi «illimitati per la selezione del sesso del bimbo e un’attesa di soli quattro mesi». L’offerta è valida fino al 26 novembre. Affrettatevi, ricchi!

In Ucraina Black friday anche sull’utero in affitto

Sono circa 50 le cliniche-supermercati che prosperano in Ucraina. Dirette concorrenti dei corrispettivi americani, offrono «servizi» — si continua a parlare di neonati incubati nelle pance di povere giovani — a un prezzo più conveniente che negli Usa: dai 40.000 ai 65.000 euro contro i 150.000 dollari dell’utero in affitto a stelle e strisce. Il compenso per le madri incubatrici si aggira attorno ai 30.000 euro.

L’agghiacciante ricordo dell’hotel Venezia