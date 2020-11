Dacca, 25 nov – Il primo ministro del Pakistan ha approvato una legge sulla castrazione chimica degli stupratori. L’ex capitano di cricket e premier pakistano Imran Khan ha approvato ieri la legge che accelera i processi per violenza sessuale.

Premier Pakistan: “Dobbiamo garantire ambiente sicuro”

La decisione è stata presa durante una riunione del gabinetto federale, ma il governo pakistano non ha ancora annunciato ufficialmente. È stato redatto dopo che il ministero della Giustizia ha presentato una bozza dell’ordinanza contro lo stupro alla riunione. Kahn avrebbe detto durante la riunione: “Dobbiamo garantire un ambiente sicuro per i nostri cittadini”. Ha detto, altresì, che la legislazione pakistana sarebbe chiara e trasparente con una rigorosa applicazione da parte dei funzionari.

“Punizione severe contro bestie che abusano dei bimbi”

Il progetto di legge aumenterà il ruolo delle donne nella polizia e migliorerà la protezione dei testimoni. Kahn ha detto che chi sopravvive allo stupro sarà in grado di registrare reclami senza timore e avranno la loro identità protetta dal governo.I l membro del Senato pakistano Faisal Javed Kahn ha dichiarato ieri: “Punizioni severe contro le bestie selvagge che abusano di bambini e donne, polizia speciale, processi accelerati, protezione di testimoni e vittime, banca dati di stupratori, indagini rapide e rapide e altri punti sono stati redatti. Saranno attuati presto per essere approvato dal Parlamento”.

Il problema degli stupri in Pakistan

Le molestie sessuali e la violenza contro le donne sono comuni in Pakistan, dove quasi 1.000 donne vengono uccise ogni anno nei cosiddetti “delitti d’onore” per presunta violazione delle norme conservatrici sull’amore e il matrimonio. Il Pakistan ha assistito a un aumento degli episodi di stupro dal 2018, quando un serial killer ha violentato e ucciso Zainab Ansari di sei anni nella città orientale di Kasur, nella provincia del Punjab. Il caso ha suscitato proteste a livello nazionale e Imran Ali, 24 anni, è stato successivamente condannato a morte e impiccato. A settembre, due aggressori hanno tirato fuori una donna dalla sua auto che si era guastata di notte su un’autostrada deserta vicino alla città di Lahore, nella provincia orientale del Punjab, e l’hanno violentata in gruppo mentre i suoi figli terrorizzati la guardavano. Entrambi gli uomini sono stati successivamente arrestati.

