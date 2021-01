Islamabad, 28 gen – In Pakistan un oggetto misterioso ovvero un Unidentified Flying Object (Ufo) è stato filmato da alcuni piloti di linea, rimasti scioccati dall’apparizione. I piloti sostengono che non poteva trattarsi né di un pallone aerostatico né di un altro aereo.

Nel video è possibile sentire il gruppo di piloti della Pakistan International Airlines che cercano di capire cosa sia l’oggetto pulsante sopra il loro aereo: “Non è un pallone, non è un aereo”, dice un pilota. L‘Ufo, che sembra una luce circolare, si accende e lancia nel cielo quelle che sembrano piccole esplosioni di gas. I media locali hanno riferito che il pilota diceva: “L’Ufo era estremamente luminoso nonostante la presenza della luce solare”. Uno dei piloti presenti all’avvenimento ritiene che non l’oggetto non sia un pianeta e ma pensa che potesse essere una “stazione spaziale” o un “pianeta artificiale”. Sempre secondo i media locali, il pilota ricordava un anello di metallo avvolto attorno all’oggetto e una luce brillante proveniente dal suo centro.

#BREAKING: #PIA pilots spotted a #UFO above their jet in the skies of #Karachi having a mysterious outlook and shinning light coming out from the center of it. Check this out @nickpopemod – I’ve interviewed an Air force #PAF officer on the topic. Would love your comments too. pic.twitter.com/2VOpxe8iQw

— Zain Khan (@ZKhanOfficial) January 27, 2021