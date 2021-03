Roma 15 mar – “Un amico mi ha detto: ‘In Francia, avremo Marine Le Pen presidente‘. Io non voglio essere sgradevole o dire al vostro Paese quello che deve fare. Ma è preoccupante“. E’ quanto avrebbe dichiarato Papa Francesco, citato dal settimanale francese L’Obs, ricevendo in udienza alcuni esponenti francesi sul tema della transizione ecologica. “Sono preoccupato per la crescita dei populismi. L’antidoto è un movimento popolare, ed ascoltare questo movimento. Bisogna opporre al populismo il popolarismo“, avrebbe aggiunto Bergoglio. Parole che il Pontefice avrebbe pronunciato durante un incontro di quaranta minuti con Cyril Dion, organizzatore della Convenzione cittadina per il clima in Francia e l’imprenditrice Eva Sadoun. E sempre secondo il settimanale L’Obs, Papa Francesco avrebbe poi condannato le ideologie che “rinchiudono i popoli e limitano la loro creatività spontanea”.

Papa Francesca preoccupata. Marine Le Pen replica così

La replica di Marine Le Pen non si è fatta attendere. “Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Non ho dubbi che molti credenti sarebbero più contenti se il Papa si occupasse di quello che succede nelle chiese invece di pensare alle urne“, scrive su Twitter il leader di Rassemblement National.

Il sondaggio che preoccupa il Papa

Le parole che il Papa avrebbe pronunciato arrivano dopo una serie di segnali poco confortanti per i progressisti di Francia. Stando infatti a un recente sondaggio, il 48% dell’elettorato francese considera “certa o probabile” l’affermazione di Marine Le Pen alle presidenziali del 2022 che determineranno il successore di Emmanuel Macron. Il sondaggio, è stato realizzato pochi giorni fa dall’Institut Elabe. A una domanda sul tipo di voto hanno intenzione di esprimere, il 17% degli elettori rivela di considerare del tutto probabile la scelta di Rassemblement National. Mentre il 36% dei francesi interpellati dice che “probabilmente” opterà per il partito di Le Pen. E a proposito dell’immagine che i francesi hanno di Marine Le Pen: il 79% la considera autoritaria, il 65% arrogante, il 60% dinamica, il 58% coraggiosa. Un significativo 45% ritiene poi che che abbia buone idee per la Francia.

Eugenio Palazzini