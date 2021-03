Londra, 15 mar – Due dosi di vaccino AstraZeneca o Pfizer offrirebbero la stessa protezione contro il Covid dell’aver contratto la malattia e di essere poi guariti; lo suggerisce una ricerca inglese.

L’immunità offerta da vaccino AstraZeneca o Pfizer

Lo studio, compiuto su 13.000 operatori sanitari in Inghilterra, ha rivelato che nessuno dei pazienti sottoposti a entrambe le dosi di vaccino AstraZeneca o Pfizer hanno sviluppato sintomi relativi al Covid nelle due settimani successive alla somministrazione. Lo studio ha paragonato questi dati a quelli dei sopravvissuti al Covid, ovvero persone che si sono ammalate e che poi sono guarite dall’infenzione. La dimensione del campione era troppo piccola per poter dire che i vaccini offrissero una protezione maggiore rispetto all’aver contratto in precedenza il Covid.

Le ricerche sui sanitari inglesi

La dott.ssa Katie Jeffery, direttrice dell’Ufficio di prevenzione e del controllo delle infezioni presso gli ospedali dell’Università di Oxford, che è stata coinvolta nello studio, ha dichiarato: “Siamo grati alle migliaia di personale che lavorano negli ospedali di OUH che hanno preso parte al programma di test. In questo caso è significativo che due dosi di vaccini offrano livelli di protezione simili all’immunità naturale e che non abbiamo riscontrato infezioni sintomatiche tra il personale che aveva ricevuto due dosi di vaccino”.

Covid “rende immuni” al 98%, AstraZeneca al 100%

Lo studio ha preso in esame il personale dell’Nhs degli ospedali dell’Università di Oxford che era stato regolarmente testato dallo scorso marzo fino alla fine di febbraio 2020. Circa 8.285 di questi sanitari hanno ricevuto il vaccino Pfizer / BioNTech (1.407 di loro due dosi) e 2.738 invece quello Oxford / AstraZeneca (49 di loro hanno ricevuto entrambe le dosi). Per fare il paragone, sono state reclutate anche un totale di 1.273 persone che erano state precedentemente infettatoe e avevano ancora gli anticorpi Covid ma non erano state vaccinate. Lo studio ha rilevato che i pazienti precedentemente infettati godevano di una protezione del 98% contro il Covid sintomatico, mentre due dosi di vaccini fornivano una protezione del 100%.

Ilaria Paoletti