Shanghai, 28 dic – Dovrà scontare quattro anni di pena detentiva la blogger cinese Zhang Zhan. L’ex avvocato era stato arrestato in maggio per per aver diffuso senza autorizzazione dalla notizie riguardo l’epidemia di coronavirus a Wuhan.

La blogger cinese era stata arrestata nel maggio scorso e tradotta nel carcere di Shanghai, con l’accusa di aver inviato «false informazioni attraverso testi, video e altri media attraverso gli internet media come WeChat, Twitter e YouTube», e, fatto ancora più grave per le autorità, di aver rilasciato interviste a media stranieri, come Radio Free Asia ed Epoch Times, che «hanno speculato malignamente sull’epidemia di Covid-19 a Wuhan» e la gestione del contagio da parte del governo cinese.

Le informazioni diffuse da Zhang nel mirino delle autorità cinesi