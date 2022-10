Ha il pene gigantesco, lo cacciano dal colloquio di lavoro

Roma, 27 ott — «Quando ero piccolo tutti mi scherzavano per le dimensioni del mio pene». Viene da pensare a John Holmes, vecchia canzone degli esordi di Elio e le Storie tese, nell’apprendere la sfortunata, grottesca vicenda che ha visto coinvolto un ragazzo inglese dotato di: Joe, questo il nome del protagonista, è infatti stato cacciato da un colloquio perché i potenziali datori di lavoro avevano pensato che quel rigonfiamento fosse frutto di un’erezione improvvisa.

Lo ha raccontato a un programma trash di Channel 4, My massive cock, in cui — è facile intuirlo — a farla da protagonisti sono uomini che raccontano la difficoltà quotidiana di possedere un pene gigante. Una caratteristica che da molti uomini è considerata come un privilegio, una fortuna, per alcuni possessori della esorbitante protuberanza fallica rappresenta un ingombro che costella la loro esistenza di difficoltà. Lo specifica anche il lancio del programma My massive cock: «Un pene extra large è un oggetto del desiderio per molti, ma per alcuni uomini complica seriamente la loro vita e le loro relazioni. L’unica risposta diventa la chirurgia per la riduzione del pene».

Mutande particolari

Nel caso di Joe, il suo pene è lungo quanto e oltre il suo avambraccio, tanto da costringerlo a utilizzare particolari mutande con una «tasca» perché, letteralmente, non sa più dove metterlo. Questi accorgimenti non sono bastati ad garantirgli il successo nel corso di un colloquio di lavoro, dove le dimensioni del suo pene hanno fatto pensare che avesse un’erezione, ed è stato invitato a tornarsene a casa. «È più spesso del mio avambraccio, ha un diametro di circa 18 centimetri», fa sapere sconsolato Joe.

«La risposta che ho ricevuto da chi ha tenuto il colloquio è stata “Non ti daremo il lavoro. Ti riteniamo un buon candidato, ma a causa delle tue dimensioni pensavamo si stesse verificando qualcosa di “inappropriato” là sotto», ha raccontato al programma. Per il povero ragazzo l’unica soluzione è rappresentata dalla riduzione chirurgica. Già li sentiamo, gli uomini meno fortunati, a gridare che «chi ha pane (in questo caso, pene) non ha denti».