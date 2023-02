Roma, 2 feb — «Quattro polli fritti e una Coca Cola», ordinava John Belushi a una sospettosa Aretha Franklin in The Blues Brothers, film ambientato nella Chicago del 1980; come del resto è accaduto proprio a Chicago l’incredibile fatto che vede protagonista una donna di nome Vera Liddel, e il clamoroso furto di 11mila casse di pollo fritto.

Ruba 11mila casse di pollo fritto

Il cibo sottratto (per lo più ali di pollo) fa sapere il New York Post, vale all’incirca 1,5 milioni di dollari. Fatto ancora più increscioso, la Liddel è direttore del servizio di ristorazione del distretto scolastico di Harvey, zona gravemente depressa e degradata della metropoli, e avrebbe ordinato le 11mila casse di cibarie utilizzando i pochi fondi pubblici destinati alla scuola e agli studenti.

Cibo rubato con fondi pubblici

Stando a quanto emerge dalle indagini, la donna, 66 anni, avrebbe iniziato a impossessarsi del pollo fritto in piena pandemia di coronavirus, approfittando del fatto che gli studenti fossero impegnati nella didattica a distanza: nonostante la Dad, il distretto aveva fornito un servizio di ritiro pasti per gli alunni che ne avevano fatto richiesta. «Il cibo non è mai stato portato a scuola o fornito agli studenti», si legge nei documenti del tribunale. Rimane ancora da chiarire cosa sia successo alle tonnellate di ali di pollo sparite nel nulla.

Smascherata

Il losco traffico di pollo fritto è venuto alla luce nel gennaio 2022, nel corso di una verifica di bilancio condotta dal direttore del distretto scolastico: i costi del cibo, avevano constatato i revisori, superavano il budget di 300mila dollari solo a metà dell’anno scolastico, riporta CBSNews. L’ispettore «ha scoperto fatture individuali firmate da Liddell per enormi quantità di ali di pollo, un articolo che non è mai stato servito agli studenti perché contiene ossa», spiegano i pubblici ministeri. I dipendenti del fornitore di servizi di ristorazione conoscevano tutti Liddell proprio «a causa dell’enorme quantità di ali di pollo che avevano acquistato». Attualmente Liddel si trova detenuta nella prigione della contea di Cook con una cauzione fissata a 150mila dollari.

Cristina Gauri