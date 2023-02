Roma, 2 feb — Cicatrici da doppia mastectomia per la transizione di genere e fasce contenitive per nascondere il seno delle ragazze non binarie: il celebre gioco The Sims annuncia un nuovo aggiornamento che ha la possibilità di rendere non binario o trans il personaggio creato dal giocatore.

The Sims normalizza la mastectomia trans

I contagio sociale, nascosto sotto la pelle da pecora dell’inclusione, insomma, procede spedito, a passi da gigante. A maggior ragione se il videogioco in questione è pubblicizzato per un’utenza dai dodici anni in su: in soldoni si sta mostrando a giovani ragazze sane che se «non si sentono donne» la strada della mutilazione dei seni è giusta e percorribile, ancor prima dello scavare nella propria psiche per trovare la radice di tale disagio. Nelle ore successive all’annuncio gli utenti delle piattaforme social e i giocatori dei Sims si sono buttati a capofitto nel dibattito, alcuni plaudendo all’iniziativa, molti altri esprimendo orrore per il fatto che un gioco possa promuovere positivamente presso un pubblico di giovanissimi gli interventi chirurgici di transizione.

Utenti infuriati

«Se i miei figli ci giocassero, me ne sbarazzerei. Spero che veniate coinvolti in una causa legale», questo il tenore dei commenti di molti genitori. Le modifiche ai Sims hanno spinto molti giocatori a disinstallarlo e boicottarlo attivamente. «Ho appena cancellato l’app e ho detto a tutta la mia famiglia e ai miei amici di fare lo stesso. Ciao», fa sapere un utente. «Sto disinstallando The Sims e non ci giocherò mai più. E vi consiglio di fare lo stesso. Questo è puro male», gli fa eco un altro. A ben vedere questa non è la prima incursione in terra Lgbt dei Sims: nel maggio 2022, The Sims 4 aveva pubblicato un aggiornamento del gioco che consentiva ai giocatori di selezionare i pronomi they-them per i personaggi non binari. Un passo alla volta…

Cristina Gauri