Roma, 17 feb — Si prende gioco di chi sceglie di non vaccinarsi e delle reazioni avverse durante uno sketch comico improvvisato, sviene e si frattura il cranio: è quanto accaduto a Heather McDonald, attrice comica e cabarettista statunitense, durante uno spettacolo al Temple Improv, in Arizona.

Heather McDonald sfotte i non vaccinati, sviene e si rompe il cranio

Qualcuno lo chiamerà «karma», qualcun altro «intervento divino», altri «messaggio dall’universo», lasciamo a voi la denominazione: forse ora, — ma non ne siamo così sicuri — i comici, sedicenti tali o giullari di regime che dir si voglia, ci penseranno due volte prima di inserire in scaletta l’immancabile battutona sui non vaccinati che tanto fa sganasciare il pubblico liberal. Pensiamo anche alla penosa scenetta di Fiorello al Festival di Sanremo, un vero e proprio insulto alle migliaia di italiani resi invalidi dalle reazioni avverse al vaccino anti-Covid — per non parlare dei morti accertati.

E così Heather McDonald, attrice non proprio di grido e comica abbastanza mediocre, è svenuta cadendo all’indietro e battendo la nuca mentre spiegava, con enorme soddisfazione, di essersi fatta iniettare due dosi di vaccino, la terza, il vaccino antinfluenzale e uno shottino. «Nonostante ciò ho ancora le mestruazioni», ironizza colpendo le migliaia di donne che hanno denunciato alterazioni del ciclo mestruale, anche gravi, in seguito alle iniezioni. «Ho viaggiato in Messico due volte, non ho mai preso il Covid. Gesù mi ama davvero tanto. È così carino, così carino…». Sbam. Frattura del cranio.

Ricoverata all’ospedale

Gli spettatori dapprima hanno pensato che lo svenimento fosse un’espediente comico di gusto dubbio a contorno della scenetta. E quindi nessuno ha alzato un dito, in attesa che Heather McDonald si rialzasse. Fino a quando si è capito che l’attrice era svenuta sul serio, e a qual punto è intervenuto lo staff del Tempe Improv per soccorrerla e chiamare l’ambulanza. Trasportata al pronto soccorso, è riemersa dall’oblio social alcuni giorni dopo, pubblicando un video dal letto dell’ospedale. La comica, sfoggiando due vistosi lividi intorno agli occhi, si dichiara sbalordita. «Mi dispiace tanto. Sono svenuta sul palco. Ho fatto una battuta e all’improvviso mi sono sentita svenure. Guardate i miei occhi… Oh mio Dio, mi sento malissimo, non posso credere che sia successo», ha continuato.

Forse quel «Gesù» nominato invano alla fine della frase ha indispettito qualcuno ai piani alti? Forse è un segnale per la cabarettista di cambiare finalmente repertorio (o mestiere)? O forse è un messaggio «da parte dell’Universo» all’ennesima comica donna che non fa ridere, piena di risentimento e acrimonia? Non lo sapremo mai. Nel frattempo le auguriamo una pronta guarigione. Consigliandole di lasciar fuori la gente che soffre dai suoi spettacolini.