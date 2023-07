Roma, 3 lug – “Blu, bianco, rosso: la Francia è per i francesi”. E’ uno degli slogan scanditi da ultras e patrioti francesi che si sono mobilitati per presidiare le strade delle principali città transalpine. Da Lione a Marsiglia, passando per Angers e Chambery, diversi giovani militanti mostrano di non aver paura. Un coraggio non comune, di fronte alle rivolte animate da bande di immigrati fuori controllo, loro non hanno intenzione di starsene a guardare inermi.

“Siamo a casa nostra”: in Francia ultras e patrioti a difesa delle città

I video che circolano sui social, e in particolare su Telegram, sono piuttosto emblematici: ragazzi francesi schierati a difesa di case e negozi, là dove possono e nonostante la repressione delle autorità. Una repressione a dir poco surreale, se consideriamo che non sono certo loro, ultimi audaci identitari, a mettere a ferro e fuoco la Francia. Al contrario, loro la Francia provano a difenderla. “Siamo in Francia, siamo a casa nostra”, “La Francia ai francesi”, gridano a Lione i nazionalisti francesi, secondo Le Parisien appartenenti al movimento Les Remparts (“Le Mura”, in italiano).

“Un gruppo di estrema destra ha tentato di inscenare una manifestazione davanti al municipio ”, ha scritto su Twitter la prefettura di Lione. “Solo pochi secondi dopo il loro arrivo, gli individui ostili sono stati respinti con l’uso di gas lacrimogeni e poi inseguiti fino alla totale dispersione”, ha precisato la prefettura.

Mentre ad Angers la procura ha addirittura aperto un’inchiesta su un gruppo nazionalista che ha osato contrapporsi a chi stava generando il caos nella loro città. In Francia accade anche questo, ultras e patrioti presi di mira per non essere stati a guardare, mentre la loro Terra stava bruciando.

Alessandro Della Guglia