Londra, 24 dic – Ricordate che belli i tempi in cui non ci si doveva ingegnare a cercare di accontentare i vegani ad ogni ricorrenza o occasione di convivio? Pensate che in Inghilterra sono arrivati a inventarsi il parmigiano “vegano”. Giustamente, il consorzio Parmigiano Reggiano è intervenuto – quanto meno a far eliminare il nome “parmesan” dall’etichetta!

“Italian style”

Il vasetto del parmigiano “vegano” riportava infatti una dicitura sul vetro con la scritta ”grated italian style Parmesans” ovvero “parmigiano in stile italiano grattugiato”. Però il luogo di produzione indicato nelle informazioni sul retro è distante eccome da dove viene prodotto il parmigiano reggiano originale: c’è infatti scritto “handmade in London”, ”fatto a mano a Londra”.

Ingredienti che lasciano … perplessi

Anche gli ingredienti lasciano piuttosto perplessi: in assenza di latte, il produttore per comporre il suo “parmesans” (gioco di parole che sta proprio a significare “senza parmigiano”) ha usato nella sua versione vegana un mix di anacardi, lievito nutrizionale, sale dell’Himalaya, aglio e olio tartufato. Non discutiamo la scelta di vita vegana di chicchessia, ma dubitiamo che il risultato di questo miscuglio, al palato, rassomigli lontanamente al formaggio da cui trae ispirazione. Nel 2008, però, la Corte di Giustizia Europea, ha già postulato che solo il formaggio Parmigiano Reggiano Dop può essere venduto con la dicitura “parmesan” all’interno dell’Unione Europea.

Il ritiro dal mercato

Grazie a questa regolamentazione il Consorzio Parmigiano Reggiano è potuto intervenire per far ritirare dagli scaffali il parmigiano vegano. L’azienda inglese produttrice di questo scempio ha accolto subito le richieste del Consorzio; ha quindi provveduto a sostituire il nome del prodotto e soprattutto ha eliminato qualsivoglia riferimento al “parmesan” propriamente detto. Il parmigiano vegano era venduto dalla popolare catena di grandi magazzini Selfridges ma proprio adesso, in prossimità del Natale, il prodotto è stato rimosso dagli scaffali. Un lavoro instancabile quello del Consorzio Parmigiano Reggiano che ogni anno effettua circa duemila ispezioni per individuare i casi di contraffazione del nostro parmigiano – che essendo composto di latte, non potrà mai essere “vegano”.

Ilaria Paoletti