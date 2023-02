Roma, 28 feb — «E’ l’antisemita più conosciuto al mondo»: con questa motivazione la città di Francoforte chiude la porta in faccia a Roger Waters cancellando il concerto previsto per il prossimo 28 maggio nella città tedesca. La Comunità ebraica della città non è disposta a tollerare l’esibizione dell’ex Pink Floyd, noto per le proprie posizioni pro-Palestina e anti-Israele, tanto da arrivare a far volare un gigantesco maiale gonfiabile decorato con la stella di David sul palco di un suo concerto in Belgio, e paragonando il governo di Tel Aviv all’apartheid sudafricana e al nazismo.

Posizioni pro-Putin di Roger Waters

Alle accuse di antisemitismo si aggiungono quelle di putinismo, per alcune dichiarazioni pronunciate dal cantautore davanti al Consiglio di sicurezza dell’Onu. «L’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa è stata illegale. La condanno nei termini più forti possibili — aveva detto il 9 febbraio scorso, tramite collegamento video dal suo studio — ma l’invasione russa dell’Ucraina non è avvenuta senza che ci fosse una provocazione, quindi condanno anche i provocatori nei termini più forti possibili». Roger waters aveva anche aggiunto che chi ritiene la Russia «ha subìto il lavaggio del cervello», che vivrebbe volentieri in Russia e che «chiunque abbia mezzo cervello può vedere che il conflitto in Ucraina è stato provocato oltre ogni misura. È probabilmente l’invasione più provocata di tutti i tempi».

I tweet di Polly Samson

A influire ulteriormente sulla decisione di boicottare il cofondatore dei Pink Flod sarebbero stati alcuni tweet pubblicati da Polly Samson, co-autrice di alcuni testi dei Pink Floyd e moglie dell’ex compagno di band David Gilmour: «Sfortunatamente Roger Waters sei antisemita fino al midollo. Sei anche un apologeta di Putin e un bugiardo, un ladro, un ipocrita, uno che elude le tasse e canta in playback, un misogino, un invidioso patologico, un megalomane. Ne abbiamo abbastanza delle tue cazzate».

Applaude il Consiglio centrale degli ebrei tedesco, secondo il quale la decisione «dimostra che l’antisemitismo nell’arte e nella cultura non deve essere tollerato», invitando a valutare la cancellazione del concerto di Roger Waters come «un segnale per tutte le altre sedi del tour tedesco di Roger Waters».

Cristina Gauri