Roma, 25 mar — Si va avanti con le sanzioni contro la Russia: Ue e Usa confermano di voler mettere in campo una «iniziativa per monitorare la piena attuazione delle misure» e per garantire che Mosca non possa adottare «scorciatoie» che minimizzino l’effetto delle misure. «Insieme dobbiamo puntare a far sì che i responsabili dell’aggressione rispondano di ciò che hanno fatto e dobbiamo impegnarci a imporre ulteriori costi alla Russia finché Vladimir Putin non cesserà l’aggressione» hanno dichiarato congiuntamente il presidente Usa Joe Biden e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

L’obiettivo comune è «rafforzare la sicurezza e la difesa transatlantiche, anche attraverso una robusta cooperazione Ue-Nato» e la riduzione della dipendenza energetica dai combustibili fossili russi, per cui si rende necessaria la «cooperazione tra Ue e Usa per ridurre la dipendenza energetica dai combustibili fossili della Russia, per accelerare la transizione all’energia pulita e della necessità di rispondere alle necessità della sicurezza alimentare nel mondo».

Ue e Usa vanno avanti con le sanzioni

Nel frattempo il testo delle conclusioni del Consiglio europeo sulle sanzioni contro Russia e Bielorussia per la guerra in Ucraina è stato modificato rispetto alla bozza circolata martedì scorso. Se la bozza prevedeva semplicemente che l’Ue restasse «pronta a muoversi rapidamente con ulteriori sanzioni coordinate», stante le correzioni, ora l’Unione europea «ha adottato finora sanzioni significative, che stanno avendo un impatto enorme sulla Russia e sulla Bielorussia e resta pronta a chiudere le falle e a prendere di mira aggiramenti attuali e possibili, come pure a muoversi rapidamente con ulteriori sanzioni robuste contro Russia e Bielorussia, per fiaccare in modo efficace la capacità della Russia di continuare l’aggressione» contro l’Ucraina.

Avvertimento a Pechino?