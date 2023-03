Roma, 11 mar – Sbarchi senza sosta sulle coste calabresi. Nella notte a Crotone, poco dopo le 00:30, a bordo di un peschereccio in pessime condizioni sono arrivati circa 500 clandestini. Il barcone navigava peraltro in un mare forza 6 ed è stato soccorso dalla Guardia Costiera. Anche in questo caso dunque il rischio per le persone a bordo era altissimo.

Crotone, sbarcati 500 clandestini con un peschereccio in pessime condizioni

Il peschereccio è stato scortato da tre motovedette della Capitaneria di Porto di Crotone e protetto da un rimorchiatore, con le operazioni di sbarco concluse in breve tempo. Tutti i clandestini sono stati trasferiti al vicino centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto. Stando a quanto riportato dall’Ansa, le persone sbarcate sono soltanto uomini e alcuni minori, quasi tutti provenienti da Pakistan e Afghanistan.

“Non è stato possibile effettuare il trasbordo dei migranti sulle unità della Guardia costiera a causa delle condizioni meteomarine avverse“, dunque il peschereccio con le 500 persone a bordo ha fatto ingresso “nel porto di Crotone con l’ausilio di un rimorchiatore”, ha fatto sapere la Guardia costiera.

Sbarchi fuori controllo

La situazione degli sbarchi appare sempre più fuori controllo, con un’impennata degli arrivi negli ultimi tre giorni che ha fatto registrare numeri decisamente allarmanti: secondo il Viminale sono 3.300 gli immigrati arrivati sulle coste italiane in meno di 72 ore. E siamo ancora in inverno.

Per dare supporto alla Guardia costiera nelle operazioni è intervenuta anche una nave della Marina militare. “La Guardia costiera in difficoltà nell’area Sar Italiana, a sud ovest della Sicilia orientale e a sud ovest del Mar Ionio, durante interventi di propria competenza – hanno dichiarato dal ministero della Difesa – ha chiesto supporto alla Marina militare. È stato disposto l’immediato intervento di Nave Sirio, già presente nell’area per le proprie attività operative, ad integrazione dei mezzi della Guardia Costiera attualmente impegnati sulla scena luogo dell’azione”.

Alessandro Della Guglia