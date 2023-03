Roma, 11 mar – “Vieni fuori bastardo, hai firmato il memorandum”. E giù botte a Yanis Varoufakis. L’ex ministro delle Finanze greco è stato aggredito ad Atene, nel quartiere anarchico di Exarchia, da un gruppo di circa 20 persone ancora non identificate. Insultato e preso a calci e pugni all’esterno di un ristorante, Varoufakis è stato ricoverato in ospedale dove gli è stata diagnosticata la frattura del naso.

Varoufakis picchiato ad Atene nel quartiere anarchico

Al momento dell’aggressione l’ex ministro stava cenando con alcuni sostenitori del suo partito, Mera25. Ed è stato colpito al volto dopo essersi avvicinato alle persone che lo stavano insultando. Il quartiere di Exarchia è celebre per essere la sede di molti movimenti anarchici della Grecia e fuori dallo stesso ristorante Varoufakis fu aggredito nel 2015, mentre stava cenando con la moglie. Stessa dinamica, stesse accuse: aver promesso di far saltare il banco dell’Ue facendo tremare i mercati di mezzo mondo, senza però riuscirci.

“Attacco fascista”. Nello storico quartiere anarchico?

Piuttosto discutibile il comunicato del suo partito nel commentare l’aggressione di ieri: “Varoufakis è stato vittima di uno sfacciato attacco fascista da parte di teppisti provocatori”, scrive il Mera25. Attacco fascista in uno storico quartiere anarchico? Decisamente improbabile.

“Un piccolo gruppo di teppisti ha preso d’assalto il locale gridando in modo aggressivo, accusandolo falsamente di aver firmato i salvataggi della Grecia con la Troika”, si legge ancora nella nota. Varoufakis si sarebbe alzato per parlare con le persone, ma a quel punto loro “hanno subito risposto con la violenza, picchiando duramente il segretario”. Varoufakis sarebbe caduto a terra coperto di sangue e una persona lo avrebbe preso a calci e pugni, come riportato da Cnn Greece.

