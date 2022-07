Roma, 8 lug – Shinzo Abe non ce l’ha fatta. L’ex primo ministro giapponese, colpito al torace e al collo da colpi di armi da fuoco durante un comizio a Nara, è morto all’età di 67 anni. A riferirlo è la tv nipponica.

Leggi anche: Shinzo Abe, il primo ministro che parlava alle anime dei caduti in battaglia

Le forze dell’ordine giapponesi hanno arrestato Tamagami Tetsuya, l’uomo che ha sparato a Shinzo Abe. L’attentatore ha dichiarato di non aver agito per motivi politici, come specificato dalla polizia della prefettura di Nara, che sta interrogando il 41enne. “Non è un rancore contro le convinzioni politiche dell’ex primo ministro Shinzo Abe“, ha affermato Tetsuya, citato dall’agenzia Kyodo. Mentre l’emittente televisiva Nhk ha mostrato le immagini dell’evento elettorale a cui stava partecipando l’ex premier. Subito dopo gli spari che lo hanno colpito, stando a quanto riportato dai media nipponici, Abe era ancora cosciente ed era stato trasportato d’urgenza al vicino ospedale.

Around 11:30 am on the 8th, Ex-Japanese Prime Minister Shinzo Abe, who was giving a speech on the street, was shot with a shotgun in front of Kintetsu Yamato-Saidaiji Station in Nara City.

Two gunshots during the speech by former Prime Minister Abe, the scene is noisy pic.twitter.com/AzCvbCAwN9

— World News 24 (@DailyWorld24) July 8, 2022