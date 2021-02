Roma, 23 feb – “Essere meno bianchi”, to be less white: con questa esortazione la Coca-Cola invita i propri dipendenti a combattere la discriminazione razziale e il razzismo. Secondo quanto riportato da Fox Business, la multinazionale sarebbe al centro della bufera per aver promosso un corso di formazione online tutto improntato sull’autorazzismo e la “vergogna di essere bianchi”.

La Coca-Cola impone l’autorazzismo ai propri dipendenti

Essere meno bianchi, spiegano le diapositive mostrate durante il corso, vuol dire “essere meno arroganti”, meno “sicuri”, più “umili” e, soprattutto, occorre darci un taglio con la “solidarietà fra bianchi”. Insomma, per gli illuminati a capo delle Risorse umane di Coca-Cola, i bianchi non avrebbero nemmeno il diritto di solidarizzare fra di loro: in ginocchio sui ceci e si faccia ammenda per il solo fatto di non appartenere a una minoranza. In un’altra slide, invece, viene “insegnato” che per affrontare il razzismo, si deve arrivare a capire “cosa significa essere bianchi, sfidando ciò che significa essere razzisti”, perché i bianchi in Occidente “si sentono intrinsecamente superiori perché bianchi”.

Le critiche