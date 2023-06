La ragazza aveva continuato ad accusarlo. «Perché continui a fissarmi?. Basta, sei inquietante». Per tutta risposta Addison, ha mostrato il suo bastone da cieco ripiegato. «non è vero, non hai nulla», aveva insistito la giovane. Altre spiegazioni da parte del ragazzo cieco, tutte respinte al mittente con un’arroganza da lasciare spiazzati. Alla fine la sua accusatrice è andata a chiamare il manager della struttura, il quale ha chiesto a Toby di andarsene. «È molto triste che la consapevolezza sulle disabilità non sia patrimonio di tutti», ha chiosato il 21enne alla fine del racconto.

Una nuova sfumatura di vittimismo social

Del resto, social come Instagram e TikTok strabordano di video girati in palestra da sussiegose influencer, pervase da afflati di femminismo della domenica, che immortalano malcapitati colpevoli di guardare un po’ troppo insistentemente nella loro direzione. I poveretti vengono esposti senza pietà alla gogna social con l’accusa di «staring», di fissare le grazie delle pasionarie, che solitamente — pensa un po’ — si recano ad allenarsi vestite come conigliette di Playboy. Un po’ difficile che non cada l’occhio.

Non si può più nemmeno guardare previo il proverbiale «non toccare», dunque. Non si può guardare e basta. Ma allora perché si allenano in mutande e reggiseno? «Per loro stesse», dicono, e gli uomini-sudditi dovrebbero abbassare lo sguardo al loro cospetto, una sorta di mito della Medusa rivisitato: se le fissi il c*lo, finisci pietrificato su TikTok e il tuo capo ti licenzia per maschilismo. A quanto pare è proprio la deferenza del capo chino che queste si aspettano dagli uomini, visto che, come vi abbiamo appena raccontato, persino un cieco è finito nelle maglie di questa nuova forma di isterismo social femminile.