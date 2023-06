Illuminare correttamente gli spazi interni di un ufficio può risultare un’azione meno semplice di quanto possa sembrare. Sia per quanto riguarda la scelta del posizionamento dell’illuminazione artificiale, in modo che sia ben focalizzata e disposta, sia per i raggi solari che penetrano nei diversi ambienti e possono creare abbagliamenti e riflessi. Le tende oscuranti per ufficio sono una soluzione pratica e dal design piacevole, che consente di gestire in modo rapido la luce solare diretta. Per schermarla quando le giornate sono eccessivamente luminose e calde o in altre specifiche situazioni, e lasciarla invece illuminare l’ambiente quando le temperature sono più basse e la luce non crea riflessi fastidiosi.

Tende oscuranti di nuova generazione

In passato per schermare la luce proveniente dalle finestre si utilizzavano soprattutto veneziane o tende a pannello fisse. Oggi, però, si sono aggiunte nuove soluzioni per fornire tende oscuranti per ufficio sempre più moderne, che coniugano interessanti innovazioni tecniche con una estetica gradevole. Stiamo comunque parlando di tende che si fissano sull’infisso di ogni singola finestra, senza quindi andare a coinvolgere lo spazio davanti all’apertura; inoltre le nuove tende oscuranti si possono installare su qualsiasi finestra e modulano alla perfezione la luce che accede agli ambienti. Quando sono chiuse possono arrivare a coprire l’intero specchio della finestra filtrando fino al 99% della luce solare; se invece le si apre si riesce a far entrare tutta la luce necessaria per illuminare le stanze durante il giorno. In commercio si trovano tende oscuranti che si aprono nella parte alta o bassa, o anche a scorrimento laterale.

Una questione di coibentazione

Quando si parla di tende ci si riferisce spesso alla possibilità di filtrare la luce solare. I materiali di cui sono fatte le tende moderne invece svolgono anche altri scopi. Primo fra tutti migliorare il risparmio energetico. Esistono infatti tessuti che permettono di limitare lo scambio di calore con l’esterno e rendono ancora più utile un infisso a doppi vetri coibentato. Trattengono il calore durante l’inverno, limitando l’ingresso del freddo; così come limitano il riscaldamento degli ambienti durante l’estate, consentendo di godere di un clima interno migliore e più gradevole. La semplicità della struttura delle tende oscuranti di nuova generazione consente poi di gestirle con facilità, permettendo di modulare in maniera perfetta la luce in qualsiasi momento della giornata.

Facili da installare

La facilità di istallazione è un altro elemento importante, soprattutto negli ambienti lavorativi. Accanto alle classiche tende di vecchia generazione che si fissano a parete, esistono nuove tende che si fissano senza dover fare nessun lavoro di muratura, direttamente sull’infisso. Migliorano, oltretutto, la privacy in ogni ambiente e possono essere sfruttate anche come elemento di arredo. Sono infatti disponibili in tanti colori e materiali diversi, per offrire la soluzione più adatta per ogni ufficio, negozio o altro. Si deve inoltre considerare che i nuovi sistemi oscuranti non hanno molle, cavi o altri elementi esterni, che le potrebbe rendere pericolose in alcuni ambiti, come ad esempio nelle scuole o in locali frequentati anche dai bambini.